Marcelo Amil propõe Copa Manaus Sub-17 para valorização de atletas

Manaus - Durante entrevista a uma emissora de TV, na manhã desta segunda-feira (26), o candidato do PCdoB, Marcelo Amil destacou que, no seu primeiro ano de mandato, lançará a Copa Manaus Sub-17.

O campeonato tem como princípio a valorização e a inclusão social de crianças e jovens da cidade, principalmente, das regiões periféricas.

“O esporte mantém nossos jovens ocupados, resgatando-os dos laços da criminalidade, dando a eles a oportunidade de praticar uma atividade que ocupará seu dia, ao mesmo tempo em que fará bem para o corpo e para a mente. É nosso principal dever garantir essas oportunidades para o povo de Manaus", disse Amil.

A ampliação do Programa Bolsa Atleta, além da construção e requalificação de campos de futebol, quadras de esportes e áreas de lazer nos bairros são apenas algumas das demandas a serem coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes.

Segundo Amil, a pasta terá um reforço no orçamento para atender as demandas dos profissionais que vivem do esporte e para viabilizar a prática esportiva em toda a cidade.

“Nós vamos fornecer eventos esportivos para os atletas e recreativos para a população, gerando renda e saúde para o povo de Manaus. Vamos dar os mesmos direitos e oportunidades para todas as pessoas, combatendo preconceitos e abrindo novos caminhos. O futebol movimenta o mundo e está na hora de Manaus ter sua própria Copa, sendo custeada pela Prefeitura nos moldes da que já ocorre em São Paulo", destacou o candidato.

Segundo o candidato, as atividades esportivas vão movimentar a hotelaria, a gastronomia e os demais serviços, beneficiando a economia da cidade e colocando Manaus como vitrine esportiva.

"Vamos estudar a criação de um centro desportivo que vai oferecer diversas modalidades esportivas, olímpicas e paraolímpicas para incentivar nossos jovens que sonham em ter acesso à prática esportiva de alto nível. Eu sei como funciona a instituição e também sei como torná-la mais eficiente", garantiu.

O candidato propõe ainda que sejam feitas verificações de idoneidade das federações, que devem comprovar que estão em atividade por cinco anos devidamente legalizadas.

*Com informações da assessoria

