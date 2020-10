David propõe inclusão de robótica em ensino de escolas municipais

Segundo Almeida, a Prefeitura vai criar bolsas voltadas à iniciação científica júnior, para alunos de alto rendimento | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) garantiu que, caso eleito, vai reestruturar a rede municipal de ensino e implantar a chamada Educação 4.0.



O modelo de ensino passa por uma nova abordagem educacional, com atenção especial ao reforço e complementação escolar em matemática, além de reunir um conjunto de estratégias que contempla as necessidades da chamada Quarta Revolução Industrial.

Em seu Plano de Governo, o candidato incluiu a criação do projeto piloto de “Tech Geeks” no ensino fundamental, com aulas de programação, robótica, empreendedorismo e inglês.

Segundo Almeida, a Prefeitura vai criar bolsas voltadas à iniciação científica júnior, para alunos de alto rendimento, e premiação por desempenho escolar, bem como o Portal de Conhecimento e a Rede Municipal de Bibliotecas Digitais.

"O mundo está mudando rapidamente com a internet e com as novas tecnologias. A nossa educação não pode ficar indiferente diante dessa nova realidade. Então, precisamos preparar os nossos jovens, e esse processo começa pelo investimento nos processos de atualização e qualificação dos professores, que são os grandes mestres de todas as profissões", explicou David.

O candidato acredita que a economia da capital do Amazonas gira em torno do Polo Industrial de Manaus, (PIM) e, por essa razão, o Executivo municipal pode contribuir com a formação do profissional do futuro desde o ensino fundamental.

“Os especialistas têm dito que a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, poderá ser uma grande oportunidade de recuperação da indústria nacional, da qual o PIM faz parte. Portanto, vamos encarar o desafio de reformular, de direcionar o ensino fundamental para as tecnologias digitais, com o objetivo de bem preparar os nossos jovens para o cada vez mais exigente mercado de trabalho”, explicou David.

Qualificação

David disse ainda que pretende implantar o projeto “Geração 4.0”, que consiste em um conjunto de iniciativas de formação da mão de obra do futuro, qualificação profissional e incentivo aos projetos industriais de quarta geração, inclusive das pequenas e médias indústrias.

Segundo o candidato, em parceria com a iniciativa privada e com o Sistema “S”, a Prefeitura de Manaus poderá criar o programa de qualificação dos jovens profissionais em técnicas como programação, robótica colaborativa e análise de dados. Além de estabelecer parcerias, principalmente com indústrias e universidades.

