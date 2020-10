Nicolau cresce e pode empatar com Amazonino no 2º turno, diz pesquisa

Outro destaque da pesquisa é a queda contínua de Amazonino o candidato está entre os nomes que mais perderam intenções de voto desde o início do processo eleitoral | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), continua crescendo nas intenções de voto do eleitorado, segundo estudo divulgado pela empresa "Perspectiva" divulgado na manhã desta quarta-feira (28).



Agora, além de empatado tecnicamente com o segundo colocado, Ricardo Nicolau aparece empatado com Amazonino Mendes na simulação do segundo turno, pela margem de erro da pesquisa.

Outro destaque da pesquisa é a queda contínua de Amazonino. O candidato está entre os nomes que mais perderam intenções de voto desde o início do processo eleitoral.

No levantamento, Amazonino marcou 28,5%, antes o candidato tinha 30%. David registrou 15%, contra 15,2% da sondagem anterior. José Ricardo passou de 10,3% para 11,1% e Nicolau subiu de 9,1% para 11,3%, ultrapassando, assim, o candidato petista em 0,2%.

“As pessoas estão cansadas de campanha com agressões, fake news. O que Manaus precisa é de projetos. As pessoas precisam ser ouvidas. São elas que sabem o que acontece nas suas ruas, nos seus bairros. E é isso que me diferencia dos outros candidatos. Eu uso meu tempo para apresentar propostas e ações e não para ficar falando mal dos outros”, destacou Nicolau.

Capitão Alberto Neto (Republicanos) aparece em quinto, com 5,9%. Alfredo Nascimento (PL) vem em sexto, com 5,8%, e Coronel Menezes (Patriota) marca 4,4%, alcançando a sétima posição.

Nas últimas posições aparecem Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo), com 1,1%, cada. Marcelo Amil (PCdoB) vai a 0,4% e Gilberto Vasconcelos (PSTU) faz 0,1%.

O percentual de brancos e nulos caiu de 12% para 10,8%. Os indecisos agora são 4,5%

Rejeição

Avaliando a rejeição, Alfredo Nascimento e Amazonino são os mais rejeitados. José Ricardo é o terceiro. Com apenas 2,4% de rejeição, Ricardo Nicolau vê fortalecida sua candidatura em um eventual segundo turno.

“É muito difícil um político que tenha 20 anos de vida pública e tenha uma das menores rejeições, como é o nosso caso. Fico feliz que as pessoas tenham conhecido e gostado dos nossos projetos. Manaus tem mostrado que quer mudanças de verdade. Isso significa mudar a gestão, a atitude e a forma de governar. É Manaus voltando a acreditar”, concluiu Ricardo Nicolau.

Registro de pesquisa

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira está registrada no TSE sob o número AM-07736/2020. Foram feitas mil e uma entrevistas em Manaus de 23 a 25 de outubro.

A margem de erro máxima estimada é de 3,1%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

