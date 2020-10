Candidato é suspeito de propagar fake news em Maués

Apoiadores de Alfredo divulgaram pesquisa falsa afim de favorecer o candidato e induzir o eleitorado maueense | Foto: Divulgação

Amazonas– O candidato à Prefeitura do município de Maués, Júnior Leite (PSC), da coligação 'Avança Maués', foi alvo da propagação de notícias falsas no pleito municipal. As 'fake news' foram compartilhadas em páginas do Facebook ligadas ao candidato, Alfredo Almeida (PL) e publicadas por eleitores identificados. Segundo a Justiça Eleitoral, Alfredo teria um grupo de disseminadores de notícias falsas para prejudicar os adversários.



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os integrantes da milícia digital e apoiadores de Alfredo Danilo Lopes, Carlos Joacy Gomes e Jozimar Maués divulgaram pesquisa falsa, afim de manipular o resultado e as intenções de votos do eleitorado. Na falsa pesquisa, Leite, que busca sua reeleição apareceu com 38,5% das intenções de votos contra 53,4% do candidato opositor.

Já uma pesquisa realizada em setembro pelo Instituto Pontual, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrou que Leite possui 51,3% das intenções contra 27,2% Almeida, dando indícios de reeleição ao prefeito.

A Justiça condenou os três principais envolvidos, mas aproximadamente 35 pessoas esperam a sentença final do caso. De acordo com o artigo 33, do Código Eleitoral, parágrafo 4, da Lei 9504, “a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta mil a cem mil da Unidade de Referência Fiscal (UFIR).” Os envolvidos foram sentenciados ao pagamento de multa no valor de R$ 53 mil por compartilhar notícias falsas

A sentença de um dos envolvidos na milícia, por exemplo, aponta a publicação de uma postagem no dia 28 de setembro, em sua rede social, a qual faz referência a falsa pesquisa. Sobre a publicação, a Justiça considerou que tal atitude “violou frontalmente a legislação eleitoral” e que a pesquisa, apontando o candidato Almeida à frente das intenções de voto, não foi registrada no TSE.

Respondendo às acusações, Almeida declarou que as informações publicadas por ele, em sua página do Facebook, são oficiais e não mentiras. “A pesquisa divulgada, registrada no TSE, feita pela EAS, foi a única que divulguei em minha página. Não é fake news, nós contratamos o pessoal para realizar o estudo e ela mostra que eu estou com 53% das intenções de votos e o prefeito com 38%.

Efeitos da fake news

Para o cientista político Helso do Carmo, é primordial cada eleitor verificar a veracidade das informações que recebem. “Independentemente de ser Maués, os boatos sempre gravitaram em torno das eleições, só que agora ganham um certo realce pela internet, mas sempre ocorreram. Existe também as deepfakes, que não são boatos, mas construções de argumentos que nem sempre condizem com a verdade”, afirmou.

Helso declarou ainda que, mesmo que a Justiça dê direito de resposta, nem sempre todos serão informados e tocados com o efeito. Principalmente no interior do Estado, em que um voto pode dar vitória a um candidato logo no primeiro turno.

A orientação do cientista político pode ser eficaz para combater informações falsas. “Infelizmente, nem sempre vamos pesquisar a veracidade da notícia, a origem das informações. A população deveria ser mais criteriosa em suas escolhas e o candidato que tem essa postura está passando por cima de todos os princípios que a ética demanda. Sendo criteriosa, a população elimina os concorrentes”, finalizou o cientista.

