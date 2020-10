Alberto Neto promete compromisso com esporte, caso seja eleito

Neto e seu vice Orsine Jr (PMN) prometeram seguir com o compromisso de apoiar a prática esportiva | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito pela coligação "Aliança por Manaus", Alberto Neto (Republicanos) reuniu com líderes e presidentes de federações esportivas para discutir propostas de melhoria do segmento na cidade.



O encontro aconteceu na sede do Partido da Mobilização Nacional (PMN), localizada no Vieiralves, Zona Centro-Sul da capital. Entre os principais assuntos debatidos apareceram o incentivo ao esporte de base, a importância da Educação paralela ao esporte e formas de captação de recursos.

"Viemos mais pra ouvir do que para falar. Mas quero dizer que eles não estão sozinhos e que queremos que façam parte da nossa administração. Saio com o discurso mais rico após ouvi-los. Está na hora de entrar em campo literalmente. Esporte é saúde e vida, mas é preciso recursos. Precisamos fazer uma administração moderna e aplicar o dinheiro público de forma inteligente. Sou vice-líder do presidente Bolsonaro e sei como conseguir recursos", explicou Neto.

Caso eleitos, Neto e seu vice Orsine Jr (PMN) prometeram seguir com o compromisso de apoiar a prática esportiva.

Entres as propostas da chapa está o programa “Adote um Esporte”, a criação de uma lei municipal para o setor, a reforma dos centros esportivos, a recuperação de campos de futebol e a retomada dos projetos Bolsa Atleta e Segundo Tempo (com escolinha esportivas no contraturno escolar), entre outras iniciativas.

“O que não podemos é ter um campo de futebol sem iluminação e que se transforma em ponto de drogas”, disse o candidato.

Esporte e Educação

No encontro, Orsine Jr. manifestou a ideia de que o Esporte precisa estar atrelado à Educação visando captar recursos.

“O problema do Esporte é essa confusão gerada pela Educação e esporte. Não admito que o Esporte não esteja ligado à Educação. Precisamos rever isso e criar um modelo de gestão administrativa”, disse o vice candidato.

Experiência

Com a experiência no comando da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, a advogada Janaina Chagas, que esteve presente no encontro, ressaltou a importância de ouvir pessoas ligadas ao esporte.

“É muito importante ouvir pessoas que vivem do esporte e esta reunião mostrou a atenção de ambos para esse tema que está abandonado e esquecido na nossa cidade”, disse.

Mudança

Para o jornalista e desportista Eduardo Monteiro de Paula, é preciso uma mudança de comportamento no esporte municipal e a secretaria de Educação precisa estar intrinsecamente ligada a de Esporte para que a atividade física seja feita com a mesma importância que o desenvolvimento intelectual do cidadão.

“A essência de tudo está na escola, na iniciação da vida. Cerca de 60% das escolas de Manaus não têm dependência da prática esportiva. E como vamos formar um cidadão se ele não tiver o contato ou conhecimento da importância da atividade física na sua formação intelectual?”, disse Dudu.

Para a presidente da Federação Amazonense de Desportos Universitários (FAUD), professora de Educação Física e técnica de vôlei, Lilian Rodrigues Valente, o esporte de base, vinculado às escolas, é essencial para o erguimento da área.

“A base de tudo é a escola. E o esporte está na escola e é básico em qualquer país do mundo”, disse a profissional, que defende que o CSU do Parque Dez se transforme em um centro olímpico.

*Com informações da assessoria

