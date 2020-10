Alfredo promete dar continuidade à política habitacional de Arthur

Alfredo relembrou os bons feitos de Arthur a população | Foto: Divulgação

Manaus - A política habitacional implantada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto terá continuidade na gestão do candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL).



O anúncio foi feita nesta quarta-feira (28), durante reunião realizada pelo candidato com moradores do Residencial Cidadão Manauara I, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, acompanhado da candidata à vice na coligação “Trabalho bom merece continuar”, Conceição Sampaio (PSDB).

“Mais de 60 mil pessoas tiveram incentivos concedidos pela Prefeitura de Manaus nos últimos oito anos e foram contempladas pelas isenções de taxas municipais para realizar o sonho da casa própria. Isso coloca a capital do Amazonas entre as que mais construíram ou concederam incentivos de habitações populares no país, mesmo durante os efeitos da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, e esse trabalho vai continuar quando eu assumir como prefeito”, garantiu Alfredo.

O candidato citou que, além do sonho realizado para quase 1.500 famílias, que já moram em imóveis dos residenciais Cidadão Manauara 1 e 2 (etapa A), e do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis), no Jorge Teixeira, os beneficiados ainda contam com isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A lei nº 2.558, publicada no dia 19 de dezembro de 2019, no Diário Oficial do Município (DOM), prorrogou por mais cinco anos a isenção do IPTU aos proprietários de imóveis adquiridos por meio do programa de habitação federal “Minha Casa, Minha Vida”, no âmbito do município de Manaus.

“Isso significa beneficiar mais de 15 mil famílias em programas já existentes, como o Viver Melhor 1, 2 e 3 e Cidadão Manauara 1. A aplicação da lei se dará de forma automática, sem que o contribuinte precise requerer a prorrogação do benefício”, ressaltou Alfredo.

Programa de habitação

Alfredo destacou que em 2021, mais 500 novos moradores do Cidadão Manauara 2 - etapa B, que se encontra ainda em construção, também terão acesso a isenção.

Com 69% de execução, as obras da etapa B do residencial estão dentro do cronograma estabelecido. Mais de 28 mil famílias manauaras já foram beneficiadas na atual gestão municipal pelos projetos habitacionais. As famílias são integrantes do processo de seleção pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Desse total, estão inclusos 784 apartamentos do residencial Cidadão Manauara 1, mais 500 da etapa A do residencial Cidadão Manauara 2 e 204 unidades do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis).

Alfredo ressaltou também que sempre foi um prefeito que cuidou do social e que junto com Conceição Sampaio trará de volta projetos que beneficiem cada vez mais pessoas em Manaus.

“Aprendi a diferença entre fazer e servir. Fui um prefeito marcado pelo social e minha vice foi secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a Semasc. E juntos iremos investir em todas as áreas, como habitação, geração de emprego e renda, saúde e educação, que serão os pilares da minha administração”, enfatizou.

A autônoma Silvana Pessoa, de 36 anos, foi uma das beneficiadas do Residencial Cidadão Manauara I e fez questão de participar da reunião com Alfredo.

“A gestão do prefeito Arthur Neto é uma gestão que estendeu a mão não só para a minha família, mas para todos do Manauara I e II. Quero muito que esse trabalho continue com o Alfredo, para que isso tudo permaneça. Somente com Alfredo e Conceição isso terá continuidade”, afirmou.

