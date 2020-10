Alessandra Campêlo fiscaliza execução de emendas em Beruri

O serviço compreende a pavimentação em concreto armado das ruas do município | Foto: Divulgação

Manaus - Em ida ao município de Beruri, localizado na calha do Rio Purus, (a 173 quilômetros de Manaus), a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) realizou visitas institucionais e fiscalizou a execução de uma obra realizada a partir de uma emenda de sua autoria.



A parlamentar esteve em algumas ruas onde estão sendo realizadas as obras de revitalização do sistema viário do município. O serviço compreende a pavimentação em concreto armado das ruas Vicente Gomes, Dom Pedro I, Tiradentes e João Líbano, totalizando 2.993,13 metros de extensão. O valor investido na obra é de quase R$ 2,5 milhões, oriundos de recursos do Estado e emendas de Alessandra.

A parlamentar também visitou a delegacia de Beruri e o quartel da Polícia Militar do município, onde escutou as demandas dos policiais e garantiu que, no próximo ano, vai destinar emendas para a reforma da delegacia e o fortalecimento estrutural dos policiais que no município.

“Nosso mandato sempre teve o olhar voltado para o homem e a mulher do interior; buscamos estar presentes e fazendo a diferença em lugares que precisam do apoio do Poder Público. Tenho orgulho de ser a parlamentar que mais destinou recursos para Beruri e de ver que isso está sendo, de fato, transformado em algo que vai beneficiar o município”, disse.

Abastecimento de água

Alessandra também esteve em Beruri em julho deste ano, quando visitou o local onde serão construídos dois poços artesianos e que devem atender mais de 200 famílias. A rede de abastecimento de distribuição de água partiu de emendas parlamentares de sua autoria em 2019 e 2020.O sistema terá, ainda, um reservatório com capacidade de 20 mil litros de água.

