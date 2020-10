TJAM indica Elci Simões para cargo de desembargador no TRE

O juiz foi escolhido para ocupar o cargo de membros substitutos no órgão | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) escolheu o desembargador, Elci Simões de Oliveira como um dos membros substitutos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas (TRE), na classe de magistrados do órgão.

Elci Simões e Sabino da Silva Marques, candidatos inscritos na escolha, foram aclamados pelo plenário do TJAM. Simões deve ser responsável para vaga atualmente ocupada pelo desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, já Sabino ingressa em mais um biênio na Justiça Eleitoral.

Eleito para seu primeiro biênio, Simões manifestou-se grato, aos colegas pela sua escolha ao futuro cargo. “Externo agradecimento pela honra e confiança na escolha de meu nome como suplente do TRE/AM, colocando-me à disposição para contribuir com a Justiça Eleitoral da minha terra”, disse.

O presidente da sessão, desembargador Domingos Chalub parabenizou os dois magistrados, desejando-lhes um bom trabalho à frente da Justiça Eleitoral.

