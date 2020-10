Coronel Menezes promete revitalização de feiras e mercados em Manaus

O candidato reafirmou a importância das feiras e mercados de Manaus para o abastecimento das famílias | Foto: Divulgação

Manaus - Revitalizar as feiras e mercados de Manaus, assim como inserir um novo modelo de gestão nesses locais, serão algumas das prioridades da gestão do candidato à Prefeitura de Manaus Coronel Menezes (Patriotas), caso seja eleito, conforme afirmação feita durante visita à Feira do Alvorada I, localizada na zona centro-oeste, na manhã desta quinta-feira (28). Ele estava acompanhado de representantes da categoria.

“Já visitei inúmeras feiras e mercados de Manaus, incluindo as unidades itinerantes, levando nossa mensagem e compromisso. As propostas estão inclusas em nosso plano de governo porque a categoria está abandonada há muitos anos”, criticou Menezes.

Para Menezes, as feiras e mercados da cidade são extremamente importantes para o abastecimento alimentar das famílias tanto da cidade quando do interior e não pararam durante a pandemia.

“É inadmissível uma feira passar mais de 15 anos sem uma reforma ou revitalização. Em muitas delas, as benfeitorias são feitas apenas pelos permissionários. Acredito sim que as responsabilidades merecem ser compartilhadas mas não abandonar em definitivo pelo poder público. Estivemos em uma feira na Compensa em que o telhado está comprometido. Queremos sim melhorar esses locais para receber mais pessoas e incentivar o turismo e a cultura”, comentou.

O gestor da Comissão Gestora da Feira do Alvorada, Rozomar Ferreira, 58, mais conhecido como “bigode”, criticou a postura do poder público por ter abandonado a categoria. Segundo ele, a feira não passa por uma reforma há pelo menos 20 anos. “Eu trabalho aqui há mais de 40 anos e nunca estivemos tão esquecidos como nos últimos anos. Queremos ter alguém que nos olhe com bons olhos, que conheçam nossos problemas e nos ajudem. Não o contrário”, salientou.

