Bolsonaro declara apoio e pede voto para Coronel Menezes

É a primeira vez que o presidente declarou abertamente apoio para o pleito | Foto: Divulgação

Manaus - Acabando com as dúvidas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou abertamente seu apoio ao candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Menezes (Patriota) ao pedir voto para o postulante e apresentar um folheto publicitário com o número e imagem de Menezes e Bolsonaro.



O anúncio foi feito durante live semanal na quinta-feira (29) que em razão da viagem presidencial ao Maranhão, começou às 21h, horário de Brasília.

Durante a live, Bolsonaro enfatizou que era suspeito em falar do candidato pois o conhecia desde quando foram colegas da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

“Coronel Menezes, aí por Manaus. Ele estava no comando da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca realmente deu um salto de qualidade e faturamento. E vocês bem conhecem, quem é de Manaus, o trabalho que ele desempenhou.”, comentou o presidente.

Bolsonaro concluiu a mensagem de apoio dizendo; "“Então, Coronel Menezes, 51 é uma boa ideia pra Manaus. Quem puder colaborar, eu agradeço aí”. .

Menezes comentou que ficou surpreso com a atitude do chefe de Estado, uma vez que o presidente já havia comentado que só iria pedir voto para seus candidatos 15 dias antes das eleições do primeiro turno.

“Enfim, este é o Jair, sempre nos surpreendendo. Como já comentei anteriormente, ele é quem fala que sou o candidato dele. Ao contrário de um candidato a prefeito que força uma situação que não existe, induzindo a população ao erro e a acreditar em fake news”, criticou.

*Com informações da assessoria

