Nicolau propõe projeto "PAC D" para inclusão social de PcDs

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou a criação do Pronto Atendimento ao Cidadão - Pessoas com Deficiência (PAC D).



O serviço será destinado a pessoas que possuem limitações permanentes, como deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. O objetivo do projeto é centralizar os serviços oferecidos pelo PAC com o propósito de inclusão para PCDs.

Além do PAC D, Nicolau também planeja criar a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com orçamento ampliado, para fiscalizar direitos como o dos passageiros cadeirantes que enfrentam dificuldades para ter acesso aos ônibus.

“O PAC D vai concentrar, simplificar e agilizar o atendimento dos serviços públicos às Pessoas com Deficiência. Temos cerca de 500 mil em Manaus e que precisam de acesso rápido para a emissão de laudos e documentos necessários para receber os benefícios que têm direito”, explicou o candidato.

Sobre a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Nicolau argumentou que a prefeitura já tem orçamento para isso.

“Não é um compromisso político, é um compromisso de vida. Teremos uma secretaria municipal para as pessoas com deficiência, e será com pessoas que conhecem da área. Ela não será cabide de emprego, ela terá recursos para poder contribuir com a causa. Ninguém sabe mais do que quem vive”, afirmou Nicolau.

