Romero Reis recebe Medalha da Vitória contra o coronavírus

Manaus - Neste domingo (01), o candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis (Novo), recebeu dos voluntários de sua campanha e do vice na chapa ‘Manaus tem pressa’, Eduardo Costa (Novo), a Medalha da Vitória contra o coronavírus



A medalha foi entregue na carreata da Parada 30, que iniciou na avenida Autaz Mirim, na altura do Armando Mendes.

“Romero é um guerreiro, que já tinha nossa admiração por estar nas ruas lutando contra o atraso e defendendo o progresso com igualdade de condições para a moradora mais humilde da comunidade Urucaia, na zona Norte, que implora por asfalto e água potável; às crianças que ficaram fora das creches na Cidade de Deus, zona Leste. A forma como ele superou a Covid-19, inspirando todos e trabalhando a distância, redobrou nossa convicção de que o 30 é o melhor para Manaus”, comentou o vice.

Romero agradeceu a homenagem com emoção e relembrou seu compromisso no pleito municipal.

“Recebi diversas condecorações. Na Academia Militar das Agulhas Negras, no Instituto Militar de Engenharia e no Exército Brasileiro onde dediquei mais de 20 anos da minha vida como oficial. Mas de todas as homenagens, esta tem uma importância emocional. Celebra a vitória contra um mal invisível, que graças a Deus eu consegui vencer, mas quantos outros foram derrotados por falta de apoio?? Não é justo com uma mãe, com um pai, com um filho, que perdeu seu ente querido porque o serviço básico de saúde não proporcionou assistência adequada. Estou nesta campanha por todos aqueles que precisam de suporte médico, de enfermagem, de medicamentos e devem ser assistidos a qualquer tempo”, reiterou o candidato.

O candidato testou positivo no início do mês de outubro e permaneceu recluso durante duas semanas para se tratar e, ao mesmo tempo, evitar contagiar pessoas próximas.

Propostas para a saúde

Um das propostas do candidato é ampliar a cobertura de atenção primária com atendimento humanizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), de modo a promover e proteger a saúde, prevenção de agravos de doenças, realização de diagnósticos, tratamentos, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.

Segundo Romero dentro do Programa “Manaus Digital”, nos primeiros dois anos de governo, a Prefeitura disponibilizará os serviços através da internet, para facilitar os atendimentos que são prestados pela rede básica municipal de saúde.

O sistema presencial continuará atendendo a todos os que não utilizarem o sistema digital.

