Nicolau propõe planejamento de mobilidade sustentável para Manaus

Manaus – O candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou neste fim de semana seu Plano de Gestão sobre ciclismo e mobilidade sustentável em mídias sociais juntamente com o grupo Pedala Manaus.



Entre as ações previstas para o segmento estão a construção de biclicletários nos terminais de ônibus e a continuidade de obras da ciclovia Boulevard.



“A possibilidade de criar uma coordenadoria dentro da estrutura que vai pensar o trânsito em Manaus é total. Vamos unificar várias estruturas e compor com pessoas que conheçam da área. É um modal viável, econômico, respeita o meio ambiente e precisa ser incentivado”, comentou o candidato.

Cases de sucesso

Segundo pesquisa divulgada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Laboratório de Mobilidade Sustentável (Labmob) e a Aliança Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), Rio Branco (AC) é a capital brasileira que mais investe, por habitante, em infraestrutura cicloviária de circulação. Com 107.4 km de malha cicloviária em 2018, a ampliação contínua facilita e qualifica a locomoção dos ciclistas, tornando o trânsito mais seguro e influenciando diretamente na redução de acidentes fatais no trânsito.

Já Fortaleza (CE) comemorou, em 2016, o recorde histórico na promoção de segurança para ciclistas no trânsito, tendo ampliado em 154% a malha cicloviária da cidade. Com a iniciativa, a cidade passou dos 72,9 km ao final de 2012 para 185,2 km de rede cicloviária. Em julho de 2018, já eram 229.6 km, o que garantiu à cidade a quarta posição no levantamento.

“O cidadão precisa sentir a cidade e desfrutar dos espaços públicos, curtindo a paisagem. Vamos criar espaços para bicicletas, uma ciclovia abrangente e com diversos pontos nas diferentes zonas da cidade, desde áreas residenciais, nos bairros; até áreas profissionais, no Centro; e áreas de lazer, como a Ponta Negra”, afirmou Nicolau.

