PL busca mobilizar homens pelo fim da violência contra a mulher

Manaus - Seguindo com a criação de projetos de políticas públicas para mulheres, vítimas de violência no Amazonas, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) o Projeto de Lei (PL) nº 496/2020, que busca instituir o dia 6 de dezembro como o Dia da Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.



O PL é de autoria da vice-presidente da Casa Legislativa, deputada Alessandra Campêlo (MDB) e visa unir, ampliar e fortalecer o combate a esse tipo de violência por meio da inclusão dos homens.

De acordo com o texto da propositura, na data, poderão ser realizadas campanhas, palestras, debates, encontros, panfletagens, distribuição de laços brancos, eventos e seminários com objetivo de sensibilizar e mobilizar homens.

Segundo a parlamentar, o combate à violência contra a mulher é uma pauta de todos e, por isso, a participação de homens tem papel essencial para a conscientização de outros homens sobre o tema.

“Estamos seguindo a mesma linha do que é feito pela ONU Mulher, que criou a campanha ElesPorElas (HeForShe) em 2014. A igualdade de gênero requer uma abordagem inclusiva, que reconheça o papel fundamental de homens e meninos como parceiros dos direitos das mulheres. A voz deles pode ajudar a difundir que a igualdade para meninas e mulheres é uma causa de todos”, explicou.

