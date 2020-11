Empilhadeiras podem ser proibidas de circular em horário comercial

A proposta surgiu após a morte de uma funcionária ocorrida, em um supermercado no Maranhão (MA) | Foto: Divulgação

Manaus - Os supermercados, hipermercados e atacadistas podem ficar impedidos de operarem veículos como empilhadeiras em horários comerciais na capital amazonense. A iniciativa é proposta pelo Projeto de Lei nº 485/2020.



A medida de autoria da deputada Mayara Pinheiro (Progressistas), visa garantir a segurança de clientes e trabalhadores durante o expediente dos estabelecimentos.

A proposta surgiu após a morte de uma funcionária ocorrida, em um supermercado no Maranhão (MA), em decorrência da queda de gôndolas (prateleiras).

Atropelamento e tombamento representam 44% dos acidentes envolvendo empilhadeiras, que são ocasionados por má operação, treinamento deficiente, condições de trabalho adversas e manutenção insuficiente.

“O presente projeto tem justamente o objetivo de evitar mais mortes e lesões corporais por acidentes na operação destes equipamentos, como a queda de gôndolas com produtos que matou uma funcionária e deixou pelo menos outras oito pessoas feridas no último mês de outubro, em um supermercado no Maranhão ( no supermercado Mix Atacarejo, da Curva do 90, no bairro do Vinhais, em São Luís (MA), no último dia 02 de Outubro)’, justificou a deputada;

As empilhadeiras estarão proibidas de circular durante o funcionamento dos estabelecimentos e apenas em casos de extrema necessidade, o uso do equipamento será permitido desde que área seja isolada e tenha supervisão de técnicos para avaliar riscos.

Em caso de descumprimento da lei, será aplicada multa no valor de R$ 5 mil ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon), o dobro do valor será cobrado em caso de reincidência.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada propõe doação de equipamentos de informática à alunos no AM

Deputada Mayara Pinheiro destina R$ 5 milhões para saúde e educação