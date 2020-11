Alfredo promete colocar educação entre as cinco melhores do país

Outra promessa dos candidatos, é assegurar que todos os alunos das escolas da rede municipal recebam uniforme e material escolar gratuitamente | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL) e sua vice Conceição Sampaio (PSDB) propõem implantar cinco novos Centros Integrados Municipais de Ensino, os Cimes, para colocar a educação da cidade entre as cinco melhores capitais do Brasil na educação pública municipal.



“Nosso trabalho será no sentido de criar as condições necessárias tanto para os profissionais de Educação como para os alunos da rede municipal de ensino. Na gestão do prefeito Arthur Neto, Manaus deu um salto, saindo da 23ª posição para a 9ª, ficando entre as melhores capitais no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Eu e a Conceição vamos colocar Manaus entre as cinco primeiras, investindo em infraestrutura, formação, valorização dos professores e em ferramentas tecnológicas para a Educação”, assegurou o candidato.

Outra promessa dos candidatos, é assegurar que todos os alunos das escolas da rede municipal recebam uniforme e material escolar gratuitamente.

“Os pais não precisarão tirar um real do bolso para isso”, garantiu o candidato, que tem o apoio do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Cimes

Até o final deste ano, a prefeitura de Manaus terá entregue cinco Centros de Educação Integral prontos para o ano letivo de 2021, oferecendo um total de oito mil vagas de ensino infantil e fundamental. O primeiro Cime foi inaugurado no começo do ano e as atividades acontecem de forma híbrida por conta da pandemia. Com os quatro Cimes a serem inaugurados ainda este ano, serão 17 escolas de educação integral em 2020 na rede municipal de ensino.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) possui 13 escolas que atuam com a concepção de educação integral. O modelo educacional participativo levou as escolas municipais a participarem da seleção e avaliação pela comunidade Global Ashoka, juntamente com o instituto Alana, para que pudessem receber o Título de Escolas Transformadoras. Manaus é apontada como referência no país e é a única cidade brasileira com duas escolas transformadoras.

Os Cimes integram o Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de US$ 52 milhões. Em contrapartida, a prefeitura construiu seis creches já entregues à população.

O Cime desenvolve, na prática, os conceitos básicos da educação transformadora, que em Manaus já tem exemplos reconhecidos internacionalmente, mas que, pela primeira vez, acontece de forma integrada entre as duas modalidades em um só espaço físico, contendo sala de música, biblioteca integrada à sala de informática, vestiários masculino e feminino, brinquedoteca, 12 salas de aula em cada um dos prédios, jardins e espaços compartilhados, como a quadra de esporte coberta e o auditório. O prédio do ensino fundamental tem dois andares e possui acessibilidade com piso tátil, sinalizações específicas, rampas e plataforma elevatória para pessoas com dificuldades de locomoção.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alfredo propõe medidas para dar agilidade ao trânsito de Manaus

Alfredo Nascimento leva caminhada #colano22 até a Alvorada