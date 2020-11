Mourão inicia viagem com embaixadores europeus na Amazônia

A tentativa do governo é dar uma resposta às críticas que o país sofre na área ambiental | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chegou nesta quarta-feira (4) na Amazônia, onde visitará regiões da floresta com embaixadores da comunidade internacional. Mourão disse que pretende mostrar tanto partes afetadas pela ação humana quanto partes preservadas.



A viagem foi organizada após oito países europeus enviarem uma carta ao vice-presidente afirmando que a alta do desmatamento poderia dificultar a importação de produtos brasileiros. A tentativa do governo é dar uma resposta às críticas que o país sofre na área ambiental. Mourão preside o Conselho da Amazônia.

"O grande objetivo da nossa viagem era mostrar que o governo brasileiro não tem o que esconder e que nós estamos abertos a todo e qualquer diálogo necessário para demonstrar à comunidade internacional os nossos compromissos", afirmou Mourão antes de embarcar.

Roteiro

No primeiro dia de viagem, Mourão sobrevoou áreas recém desmatadas, que enfrentam incêndios frequentes e áreas que apresentam as “cicatrizes” do fogo, junto ao ministro do meio ambiente, Ricardo Salles e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O grupo sobrevoou ainda à parte da Amazônia que está preservada.

Em Manaus, embaixadores e ministros participaram de atividades em organizações militares e no laboratório de investigação da Polícia Federal.

Já em Iranduba, o grupo deve visitar um projeto de colonização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A comitiva também deve passar pelo local onde as águas dos rios Negro e Solimões se encontram para formar o Rio Amazonas.

Em São Gabriel da Cachoeira, os embaixadores devem ser levados à Casa de Apoio à Saúde Indígena, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, além de visitar organizações militares.

De acordo com a vice-presidência da República, participarão os chefes das missões diplomáticas da África do Sul, Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Peru, Portugal, Reino Unido e Suécia.

