Menezes promete sistema de segurança 24 horas em ruas da Zona Leste

Manaus - O candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Menezes (Patriota) pretende implantar o sistema de segurança 24 horas, nas ruas Perimetral I e II, localizadas na Zona Leste.



A proposta foi apresentada pelo candidato durante questionamentos de moradores sobre oportunidades de negócios para a Zona Leste feito no debate da emissora TV Norte, desta sexta-feira (6).

“Sou cliente VIP do lanche do Dudu, que fica ao lado do T5. Administrar Manaus é para todos, independentemente das Zonas Norte e Leste. E temos visitado todas as comunidades das zonas leste, oeste, norte e sul e queremos alinhar a parte de empreendedorismo e gerar segurança, fazendo ruas 24 horas nas Penetração I e II para incentivar o empreendedorismo aí no bairro São José”, respondeu Menezes.

Empreendedorismo

Sobre propostas para o empreendedorismo, Menezes respondeu que linhas de créditos do Fundo Municipal para Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Fumipeq) para apoiar as atividades dos pequenos empreendedores, cursos de capacitação, e parcerias com o Governo Federal e Sebrae serão disponibilizados na gestão de coronel Menezes, caso eleito prefeito de Manaus.

“Hoje, podemos gerar essas oportunidades para você. Enquanto superintendente da Suframa, incentivamos este setor e em nossa gestão na Prefeitura, iremos disponibilizar recursos para incentivar o empreendedorismo por meio do Fumipeq, assim como instalação de novas empresas em Manaus”, comentou Menezes ao destacar que tem andando por toda a cidade, conversando pessoalmente com os feirantes e ambulantes e constatou total abandono das feiras e mercados e em seu governo irá mantê-los abertos seguindo os protocolos de segurança para fomentar a economia e o turismo.

