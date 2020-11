Candidatos participam de debate do Grupo Norte de Comunicação

O debate contou com a participação de oito postulantes que possuem representação no Congresso | Foto: Divulgação

Manaus - Os candidatos à Prefeitura de Manaus participaram do debate eleitoral do grupo Norte de Comunicação, nesta sexta-feira (6). O debate transmitido ao vivo pela TV Norte Amazonas, afiliada SBT, pelo Portal Norte de Notícias, e ainda, pelo perfil do Facebook e o canal do Youtube da emissora, faz parte do projeto Norte Eleições da emissora.



A apresentadora Márcia Lasmar foi a mediadora do debate que contou com a participação de oito candidatos: Davi Almeida (Avante), Ricardo Nicolau (PSD), Alfredo Nascimento (PL), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Menezes (Patriota), José Ricardo (PT), Romero Reis (Novo), e Marcelo Amil (PCdoB).

O candidato Amazonino Mendes, do Podemos, não aceitou o convite para discutir as propostas com os outros candidatos, sob a alegação que não poderá participar de eventos presenciais por conta da pandemia de Covid-19.

Para realização do debate, o grupo levou em consideração o critério da Justiça Eleitoral que estabelece a obrigatoriedade de convidar apenas os candidatos cujos partidos têm cinco ou mais representantes no Congresso.

Na ocasião, os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas para os eleitores. No primeiro bloco com temas determinados, no segundo bloco com perguntas de eleitores de Manaus e no último bloco destinado às considerações finais dos candidatos.

Através da discussão, os eleitores puderam conferir as propostas, os planos, conhecer o perfil dos candidatos e posicionamentos que representam.

O debate com os candidatos à Prefeitura de Manaus, pode ser conferido no Portal Norte de Notícias e também no canal do Youtube da TV Norte Amazonas e na página do Facebook da emissora.

