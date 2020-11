Nicolau pretende usar Faec para acabar com fila de cirurgias em Manaus

O candidato destacou ainda a criação do primeiro Hospital Municipal em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou projetos e ações para os próximos quatro anos, caso seja eleito, durante o debate na TV Norte Amazonas, nesta sexta-feira (6).



Respondendo a um questionamento sobre as filas para cirurgias na rede pública de saúde, Ricardo Nicolau falou sobre o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), disponibilizado pelo Ministério da Saúde para cirurgias eletivas como a de catarata.

“Gostaria de saber o que vão fazer para diminuir a fila da cirurgia para cataratas. Estou na fila há um ano. Um outro colega operou um olho e está um ano esperando pela cirurgia no outro olho”, questionou o telespectador.

“Saúde tem que ser prioridade. A prefeitura precisa aumentar a rede básica e criar condições para exames de imagens e laboratoriais, além das consultas especializadas. Na nossa gestão, vamos construir o primeiro Hospital Municipal em 180 dias. Precisamos fazer com que o SUS invista mais. No caso específico de cataratas, que foi o tema da pergunta, existe uma linha de recursos do Faec que tem disponibilidade e poderia atender quem sofre com isso em Manaus”, destacou Nicolau.

No início do ano, o Ministério da Saúde disponibilizou R$ 250 milhões para os municípios brasileiros, com o objetivo de diminuir a fila de espera das cirurgias de catarata, varizes, laqueadura e outros 50 procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) considerados eletivos, ou seja, que não são de urgência. Para o Amazonas, o Ministério planejou destinar R$ 5 milhões.

Do período de janeiro de 2017 a outubro de 2019, foram disponibilizados, por meio de recursos do Faec, o valor aproximado de R$ 1,1 bilhão para cirurgias eletivas.

Além disso, as unidades federativas contam também com o valor do teto MAC (Média e Alta Complexidade) para realização das cirurgias nos municípios.

