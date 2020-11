Pesquisa aponta vitória de David Almeida no segundo turno

No levantamento, a distância de David para o terceiro colocado saiu do empate técnico | Foto: Divulgação

Manaus - A oito dias da votação, a terceira pesquisa do instituto Eficaz, divulgada neste sábado (07), para a disputa pela Prefeitura de Manaus, aponta um cenário de reviravolta. O candidato Amazonino Mendes (Podemos) que apresentava crescimento começa a perder o ritmo, enquanto David Almeida (Avante) volta a crescer.



O candidato pela coligação Avante Manaus começou a se distanciar do terceiro, se consolidando na disputa de segundo turno contra Amazonino.

O levantamento da Eficaz revelou que o ex-governador interino David cresceu de 18,1% das intenções do voto dos manauaras, registrados na pesquisa anterior, para 19,2%.

Enquanto isso, Amazonino caiu de 29,8% para 27,9%. Na pesquisa espontânea, quando o pesquisador não sugere nomes, Amazonino aprece com 19,5%, seguido de perto por David Almeida, com 15,1%.

Na pesquisa estimulada, quando o pesquisador aponta os nomes que estão na disputa, a distância de David para o terceiro colocado saiu do empate técnico, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e ficou acima dos 9%. O distanciamento começou a acontecer na última semana.

De acordo com a pesquisa, o candidato Ricardo Nicolau (PSD), aparece em terceiro colocado, com 10%, empatado tecnicamente com José Ricardo (PT), que registrou 9,1%. O petista é seguido pelo candidato Coronel Menezes (5,1%), Alfredo Nascimento (3,9%), Capital Alberto Neto (3,8%). A lista segue com Chico Preto (1,0%), Romero Reis (0,8%), Gilberto Vasconcelos (0,4%) e Marcelo Amil (0,3%).

Segundo turno

A pesquisa aponta ainda vitória de David Almeida sobre Amazonino Mendes no segundo turno das eleições, previsto para o dia 29 de novembro.

Na contagem dos votos válidos, no cenário, o candidato da coligação Avante Manaus registrou 50,2% das intenções de voto, enquanto o Amazonino figura com 49,8%.

O fantasma da rejeição continua assombrando Amazonino, que é o mais negado pelos manauaras com 26,4%. Nesse indicador Amazonino passou de Alfredo Nascimento que era o mais rejeitado, mas agora em segundo registrou 21,6%.

A pesquisa Eficaz entrevistou 1002 pessoas entre os dias 3 e 5 de novembro e tem margem de confiança de 95%, com margem de erro de 3,2%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-04271/2020.

