Nicolau vai ampliar número de cadastrados no Bolsa Família em Manaus

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), vai ampliar o número de cadastrados no Programa Bolsa Família, do governo federal. Uma das ações será pelo aumento na quantidade de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), onde é feito este tipo de cadastro. Atualmente, estão registradas no programa 139 mil famílias em Manaus. Com uma população similar à da capital amazonense, Fortaleza (CE) conseguiu registrar 217 mil famílias.

Para Ricardo Nicolau, é mais viável ampliar o acesso dos manauaras ao programa do governo federal do que fazer como os adversários, que prometem criar um novo auxílio, porém sem previsão orçamentária.

“Com o desemprego e a pandemia, é importante o olhar econômico para as famílias. E já existe uma parcela da população que tem direito mas não tem acesso ao benefício. O cadastro dos beneficiados cabe às prefeituras e, na nossa gestão, todos que têm o direito receberão os benefícios. É como o nome diz, é um direito das pessoas que não está sendo atendido pelo prefeito”, afirmou Ricardo Nicolau.

A prefeitura participa diretamente no cadastro das famílias. Para se candidatar ao programa, é necessário a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus dados atualizados há menos de 2 anos. Caso atenda aos requisitos de renda e não esteja inscrito, o cidadão deve procurar o responsável pelo Bolsa Família na prefeitura para se inscrever no Cadastro Único e manter seus dados sempre atualizados, informando à prefeitura qualquer mudança, como de endereço e telefone de contato e modificações na constituição de sua família, como nascimento, morte, casamento, separação, adoção, etc.

“Eu tenho a independência para corrigir o que estiver errado e trabalhar muito pelas pessoas. E elas querem muito um prefeito atuante, participativo. O governador tem o candidato dele. O atual prefeito tem o dele. E a nossa gente de Manaus está com a nossa candidatura e quer a gente no segundo turno porque merecemos uma campanha limpa, de propostas e projetos”, destacou Ricardo Nicolau.

O mais atacado

O resultado das pesquisas eleitorais que apontam Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresce desde o início da eleição, já empatado tecnicamente em segundo lugar, uniu todos os adversários na reta final de campanha. Baixarias e ataques pessoais contra Ricardo Nicolau e sua família substituíram a discussão de propostas e o debate sobre projetos para Manaus.

"As pessoas estão cansadas desta política dos velhos caciques. Manaus tem sido governada pelas mesmas pessoas há 40 anos. Ouvindo as pessoas e construindo projetos, iremos vencer a eleição e dar um novo destino para Manaus", afirmou Ricardo Nicolau.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

