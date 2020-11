Juventude e primeiro emprego são destaques em propostas de Zé Ricardo

José Ricardo pretende ainda abrir escolas municipais no turno da noite e aos finais de semana para realização de cursos profissionalizantes | Foto: Divulgação

Manaus - Atender cerca de 8 mil jovens para atuar em diversas áreas do Município, como cadastro imobiliário, saúde, educação, esportes, dentre outras, é a proposta do candidato a prefeito de Manaus, Zé Ricardo (PT), o “Homem da Kombi”, para promover o Primeiro Emprego.

Ele também pretende abrir as escolas à noite e aos finais de semana, para realização de cursos profissionalizantes e de empreendedorismo, além de ampliar programas de estágio e de bolsas, com a contratação de estagiários para a gestão pública municipal, com o objetivo de gerar mais emprego, renda e novas oportunidades à juventude manauara.

“Os jovens, que representam 30% da população da cidade, foram abandonados pelas últimas gestões municipais. Ao longo dos anos, extinguiram a Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude e, recentemente, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. E o resultado desse abandono é que muitos seguiram para a marginalização. Os jovens precisam de políticas de emprego, de estágios e de uma oportunidade para obter renda. Esse é meu compromisso com a juventude de Manaus”, declarou Zé Ricardo.

Ele propõe ainda Passe Livre Estudantil, começando imediatamente com tarifa de R$ 1; criação do Plano Juventude Viva Manauara; reformulação e funcionamento do Conselho Municipal de Juventude, ampliando a participação da sociedade civil; e incentivo aos empreendedores e microempresários, além da disponibilização de bolsas para conclusão do ensino médio, ensino superior, para estudos no exterior e cursos técnicos e de idiomas.

Para o candidato, a juventude necessita de áreas para a prática de esporte e para o lazer dentro dos bairros. Para isso, implementará programa de reformas, ampliação e construção de espaços, bem como manutenção das academias ao ar livre, campos de futebol, quadras, pistas de skate; incentivará a realização de torneios, campeonatos de bairros e jogos escolares

Como ainda apoiará os esportes competitivos, com a estruturação do Programa Bolsa Atleta, com a obtenção de recursos via Lei de Incentivos, para a formação de jovens em modalidades esportivas. “Acreditamos no esporte como caminho para novas oportunidades de vida a esses meninos e meninas”, finaliza o candidato.

