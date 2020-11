Alfredo promete investir em tecnologia para a geração de empregos

Alfredo destacou que Manaus já é líder na região Norte entre as cidades mais inteligentes do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato pela coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL) declarou em entrevista a um portal de notícias nesta terça-feira (10) que, caso eleito, irá investir em tecnologia para geração de empregos em Manaus.



“Vamos investir mais em tecnologia. O desenvolvimento de games e o apoio a startups estão entre os grandes responsáveis por números tão desejados para economia de Manaus, e vai gerar emprego e renda para os jovens”, disse.



Alfredo destacou que Manaus já é líder na região Norte entre as cidades mais inteligentes do Brasil porque encontrou na tecnologia uma de suas principais aliadas para promover atendimento de qualidade em diversas áreas, principalmente durante a pandemia.

“Foram as ferramentas tecnológicas que ajudaram a Prefeitura de Manaus a dar continuidade aos serviços que o cidadão precisa no seu dia a dia, como a Educação por exemplo. Com aulas online, as crianças atendidas pela rede municipal de ensino garantiram o seu aprendizado, com professores que também se utilizaram da tecnologia para renovar e ampliar seus conhecimentos para ensinar melhor”, contou o candidato.

Segundo o candidato, seu compromisso será fortalecer o uso da tecnologia no ensino para promover ainda mais avanços no aprendizado dos alunos e prepará-los para um futuro com mais oportunidades.

Além de posicionar Manaus entre as cinco cidades com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb.

Alfredo reafirmou que pretende dar continuidade ao Polo Digital de Manaus que vai funcionar na Casa da Inovação. O que segundo o candidato, irá gerar mais empregos e oportunidades para o desenvolvimento de startups e do mercado de games.

“Na área mais antiga da cidade, o Hotel Cassina foi totalmente restaurado e vai abrigar o Casarão de Inovação, uma espécie de centro do Pólo Digital de Manaus que terá uma série de incentivos fiscais para empresas que se instalarem em prédios históricos devolvendo a vida ao Centro”, destacou Nascimento.

De acordo com Alfredo, o Casarão da Inovação será uma incubadora de startups com apoio técnico para que se transformem em negócios lucrativos movimentando a economia e gerando empregos na cidade.

“Um mercado milionário em todo o mundo começará a se desenvolver na capital amazonense com o Polo Digital de Manaus, um distrito com empresas de tecnologia, inovação e pesquisa nos mesmos moldes do Porto Digital do Recife que gera mais de 12 mil empregos diretos e indiretos e que já responde por 4% da arrecadação do imposto sobre serviços da capital de Pernambuco”, finalizou Alfredo.

