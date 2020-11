José Ricardo propõe soluções para o transporte coletivo da capital

José Ricardo promete cumprir o que está previsto no contrato de concessão com as empresas de transporte | Foto: Divulgação

Manaus - Para o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), a capital amazonense tem um dos piores sistemas de transporte coletivo do país e precisar de uma ação prioritária do município, enquanto serviço essencial.



Para reverter o cenário, o candidato propõe reunir os usuários, os empresários e o poder público para discutir a planilha de custos, rever o contrato de concessão com as empresas de ônibus, cobrando renovação e ampliação da frota, para chegar em um preço justo.

“O problema no transporte coletivo de Manaus é muito antigo. Entrou prefeito, saiu prefeito e nada foi resolvido. Os outros candidatos falam agora que vão resolver a questão do transporte. Mas eles não vão fazer isso, porque são todos amiguinhos dos donos das empresas de ônibus. Eu não sou amiguinho de empresário de ônibus e assumo o compromisso com a população em melhorar o sistema”, declarou o candidato.

José Ricardo promete cumprir o que está previsto no contrato de concessão com as empresas de transporte e na Lei Orgânica do Município (Lomam), como a colocação de 200 a 300 ônibus novos por ano nas ruas.

“Já denunciei no Ministério Público ônibus circulando com validade vencida. E qual foi a contrapartida? 112 ônibus novos. Vamos repassar a gestão do sistema para a Prefeitura, que é o poder concedente e quem deve fazer a fiscalização, as intervenções e ter os dados diários das rotas em circulação na cidade”, disse o postulante.

Uma das propostas de José Ricardo, caso seja eleito, é implementar um Plano Municipal de Mobilidade Urbana é a meta do candidato, para tratar do transporte coletivo, alternativo, dos táxis e mototáxis, e também do transporte hidroviário, com linha exclusiva pela orla de Manaus.

O candidato propõe ainda, implantar os corredores exclusivos para ônibus, o BRT (Ônibus de Trânsito Rápido), para todas as zonas da cidade. Além do Passe Livre Estudantil, que visa garantir tarifa imediata de R$ 1 aos estudantes.

