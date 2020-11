Romero aposta em debates para conquistar eleitores indecisos

O candidato já afirmou que se inspira na experiência do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela chapa Manaus tem Pressa, Romero Reis (Novo), afimou que está com expectativa positiva para os debates entre os postulante que devem ocorrer na quinta-feira (12).



Para Romero, o debate é uma oportunidade para mostrar ao eleitor sua força política no embate com os adversários, bem como ganhar o voto dos eleitores que estão indecisos.

O candidato já afirmou que se inspira na experiência do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é integrante do Partido Novo.

Nas eleições de 2018, Zema conseguiu crescer nos debates televisivos e saiu das últimas colocações nas pesquisas eleitorais, para segundo colocado no pleito com 44,73% dos votos, que o levou a disputar o segundo turno e conquistar o posto de governador com 71,8% do total de votos válidos.

“Minha participação será propositiva. Tenho propostas para resolver os sérios problemas de Manaus, que passam pela implantação do Vale Creche, da reestruturação das UBs, da capacitação e reconhecimento funcional dos servidores públicos, da construção de 5 mil moradias dignas para a população que mora alugado ou em áreas que alagam. Não será votando nos mesmos que se chegará a Manaus que tanto queremos”, contou Reis.

O debate na Band Amazonas está previsto para iniciar às 12h10 (horário de Manaus) e terá a duração de duas horas, com apresentação do jornalista Neto Cavalcante e a participação de 8 (oito) candidatos.

Já debate na TV A Crítica será exibido a partir das 20h30, no canal 4 da TV aberta, com a participação de 9 (nove) candidatos. A mediação será do jornalista Luís Ernesto Lacombe.

*Com informações da assessoria

