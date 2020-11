Ibope aponta Amazonino Mendes e David Almeida tecnicamente empatados

Manaus - A pesquisa eleitoral do Instituto Ibope, sobre intenção de votos em Manaus divulgada, na quarta-feira (11), pela Rede Amazônica, apontou Amazonino Mendes (Podemos), com 26% dos votos válidos, e David Almeida (Avante), com 20%. Pela margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados e devem consolidar no próximo domingo (15), seus nomes para o segundo turno da disputa pela Prefeitura de Manaus.

A pesquisa revelou ainda, que Amazonino se manteve com 24% das intenções de votos, enquanto David Almeida, cresceu na preferência do eleitoral e saltou dos 16% apurados na avaliação anterior para 18% das intenções de votos do eleitorado.

Rejeição

De acordo com o estudo do Ibope, o candidato Alfredo Nascimento (PL), lidera, o ranking da rejeição com 36%, seguido por Amazonino Mendes, com 30%, José Ricardo (PT), com 18%, Chico Preto (DC), com 14%, Capitão Alberto Neto (Republicanos), com 14%, Ricardo Nicolau (PSD), com 14%, David Almeida (Avante), com 13% e Coronel Menezes (Patriota), com 12%. O indicativo aponta o candidato em quem o eleitor não votaria em hipótese nenhuma.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 504 eleitores de Manaus entre os dias 9 e 10 de novembro. Ela foi registrada junto a Justiça Eleitoral sob o número de identificação AM-04545/2020. Com 4 pontos de margem de erro para mais e para menos, o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Rejeição eleitoral, um fantasma na campanha de Amazonino em Manaus

Na reta final, pesquisas apontam David no 2º turno contra Amazonino