Saiba como usar o e-Título, o título de eleitor digital

Além de informações básicas, o app permite que você justifique seu voto | Foto: Reprodução

Desde 2018, o aplicativo e-Título está sendo disponibilizado para substituir o título de eleitor impresso. Em versão digital, por meio do aplicativo é possível ver ainda informações básicas, justificar voto, consultar informações junto à Justiça Eleitoral e entre outras opções.

Veja como utiliza-lo:

Para cadastrar seus dados no e-Título, faça o seguinte:



Preencha seus dados básicos como nome e filiação;

No campo "Tipo de documento" — Selecione "Título de eleitor";

Depois, o app vai gerar três campos de perguntas referentes aos seus dados cadastrais para confirmar sua identidade. Caso erre algum, será gerado outro campo com perguntas diferentes das que você errou;

Cadastre uma senha e confirme;

Aplicativo e-Título está sendo disponibilizado para substituir o título de eleitor impresso | Foto: Reprodução

O título de eleitor impresso continua valendo, mas você precisará apresentar um documento com foto (como RG ou carteira de motorista). Se você tiver foto no seu e-Título, não precisará levar outro documento para se identificar.

Funções adicionais do e-Título

As informações básicas como seu nome, número do título de eleitor, zona eleitoral e seção eleitoral estão logo na página principal do aplicativo. Os demais recursos se encontram no campo "Mais Opções".



Como emitir certidão de quitação eleitoral com e-Título:

Vá ao campo "Mais Opções"

Selecione "Quitação Eleitoral"

O aplicativo vai gerar o documento.

Clique no ícone com a seta para baixo e o arquivo PDF será baixado para seu telefone;

Fique atento em qual pasta o documento será baixado. Normalmente deverá ir para a pasta "documentos" ou "downloads"

Como emitir Nada consta criminal eleitoral com e-Título

Vá ao campo "Mais Opções";

Selecione "Nada consta criminal eleitoral";

O aplicativo vai gerar o documento. Clique no ícone com a seta para baixo e o arquivo PDF será baixado para seu telefone;

Como justificar o voto com o e-Título

Selecione o campo "Mais opções";

Marque a opção: "justificativa de ausência";

Selecione o período eleitoral que deseja justificar, depois preencha o campo com sua justificativa e o campo seguinte com seu e-mail;

Coloque em anexo um documento que comprove a sua justificativa;

A opção de "justificativa de ausência" referente ao ano de 2020, será liberada a partir dos dias de eleição cada turno. Ou seja, nos dias 15 e 29 de novembro.

Como emitir a guia de pagamentos de débitos eleitorais usando o e-Título

Selecione o campo "Mais opções";

Vá ao campo "Outras opções";

Selecione "Débitos Eleitorais";

Se houver alguma pendência com a Justiça Eleitoral, ela será exibida e você poderá baixar um arquivo referente à guia de pagamentos para regularizar sua situação;

O e-Título ainda conta com um campo de notificações em que a Justifica Eleitoral compartilha diversas informações sobre o processo eleitoral no país, alerta sobre fake news e mais funções.

Aproveite a praticidade do e-Título para esclarecer as dúvidas sobre sua situação eleitoral com facilidade e para justificar seu voto sem precisar ir até uma seção eleitoral, caso não possa votar

O app possui ainda um QR Code para validação na sua zona eleitoral. É possível baixar o app para Android e iPhone.





*Com informações de Justiça Eleitoral e Terra

Leia mais:

Veja os horários, regras e cuidados para a votação deste domingo (15)