Candidatos reafirmam propostas em debate eleitoral

Na ocasião, cada candidato teve dois minutos para responder as perguntas dos adversários | Foto: Hugo Coelho/Band Amazonas

Manaus – No último dia de propaganda eleitoral na Tv e no rádio, sete, dos 11 candidatos à Prefeitura de Manaus tiveram a oportunidade de reafirmar suas propostas e confrontar os adversários no debate eleitoral, transmitido pela emissora Band Amazonas, nesta quinta-feira (12).



Com duração de quase duas horas, o debate foi dividido em três blocos e contou com a presença dos postulantes, Capitão Alberto Neto (Republicanos), Ricardo Nicolau (PSD), Romero Reis (Novo), Marcelo Amil (PCdoB), Coronel Menezes (Patriota), José Ricardo (PT) e Alfredo Nascimento PL). Dos candidatos convidados, apenas Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) não estiveram presente.

Apesar de confirmar sua presença dias antes da ocasião, Amazonino Mendes justificou sua ausência por conta da pandemia da Covid-19, e disse que tem evitado contato durante a campanha, por fazer parte do grupo de risco aos seus 80 anos. Já o candidato David, por meio de nota, informou que não pôde comparecer em função de um problema de saúde de um familiar.

No primeiro bloco, a ordem dos candidatos foi determinada por um sorteio, realizado no início do programa. Durante a rodada, cada candidato teve dois minutos para responder as questões levantadas pelo oponente e além de fazer perguntas, ao assumir a bancada.

O candidato José Ricardo foi o primeiro sorteado e escolheu o candidato Ricardo Nicolau para abordar a realidade do saneamento básico em Manaus.

"O saneamento básico de Manaus é extremamente vergonhoso. Tem baixa cobertura, todos os igarapés estão poluídos e, portanto, poluindo os nossos rios. Temos que dar exemplo e cuidar dessa grande metrópole, que é no coração da Amazônia", disse Ricardo.

Em seguida, Nicolau convidou Romero Reis para o duelo e deixou claro que, caso eleito, pretende fazer hospitais e apressar o atendimento de cirurgias e priorizar a segurança pública. “Tenho mais de 30 anos com gestão, compromisso e eficiência”, declarou Nicolau

No debate, os protocolos de segurança sanitária, foram obedecidos. | Foto: Hugo Coelho/Band Amazonas

Em resposta, Romero disse que os recursos públicos de Manaus nunca foram problema. “O que falta é vergonha na cara”, protestou, referindo-se à necessidade de ter uma gestão organizada. Pela ordem, o candidato convocou Alberto Neto para o tête-à-tête e pediu para explanar a proposta do ônibus rosa.

“O transporte público é vergonhoso, é preciso coragem para enfrentar as empresas que oferecem um péssimo atendimento. Vamos ter, em alguns horários, o ônibus rosa para que as mulheres não sofram importunação sexual”, disse Neto.

O próximo a responder as perguntas do candidato, foi Alfredo Nascimento. Ao ser indagado sobre as propostas para a área de saúde, Nascimento mencionou que pretende voltar com o projeto das "casinhas de saúde", que implantou em seu mandato, e planeja modernizar o sistema de saúde para evitar filas nos hospitais.

Escolhido por Alfredo, Menezes contou que irá buscar recursos do Governo Federal para conseguir resolver o problema de moradia da população manauara. “Eu sou o único candidato com o apoio do presidente do Brasil, e isso vai ajudar Manaus a resolver o problema da moradia, que se arrasta”, prometeu.

Menezes convidou Marcelo Amil para o duelo que reafirmou a proposta de utilizar a sugestão de adensamento urbano, afim de evitar a propagação de residências, delimitando um ponto, para não adentrar a floresta Amazônica.

No segundo bloco os candidatos responderam questões voltadas à educação, saneamento básico e habitação. Já o último bloco foi marcado pela apresentação das propostas individuais e considerações finais.

Leia mais:

David Almeida vence Amazonino Mendes no segundo turno, aponta Ibope

Saiba como usar o e-Título, o título de eleitor digital