Candidato a vereador promete ser a voz da população na CMM

O postulante atuou como presidente da Cooperativa dos Taxistas Golfinho por dez anos | Foto: Divulgação

Manaus – A decepção do eleitorado com governantes associados a "velha política" nos cargos de vereança, possibilitou que novos nomes se lançassem no pleito municipal deste ano em busca de mudanças na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2021. Novato na política amazonense, o candidato Marcelo Neder (PTC) aposta em desenvolver projetos de leis que beneficiem a população e não os políticos.

Tecnólogo em Gestão de Cooperativa, Neder atuou como presidente da Cooperativa dos Taxistas Golfinho por dez anos. Em 2000, era dirigente da Associação Cidade Nova Rádio Táxi, onde permaneceu por dois anos. Em 2007, o postulante foi eleito como conselheiro fiscal suplente e membro de uma comissão provisória interina na Assembleia Geral Ordinária (AGO), em 2010. Já em 2013, assumiu a diretoria executiva e administrativa da AGO onde permaneceu com até 2018.

“No cooperativismo, comecei a minha trajetória como conselheiro fiscal suplente, em 2009, da Organização das Cooperativas do Estado Amazonas (OCB/AM) ano em que fui eleito ao cargo de conselheiro fiscal efetivo para o mandato de 2013 a 2017 e no ano de 2017 a 2021, fui eleito para o mandato no cargo de conselheiro administrativo”, explicou.

Antes de se lançar ao pleito, Neder ocupava o quinto mandato, como responsável pela cooperativa. Segundo o candidato, foi responsável por uma melhora financeira da cooperativa, como a construção da sede própria e a aquisição de veículos. “Conseguimos realizar o sonho de todos cooperados”, relembrou.

Por sua experiência, Neder destacou que suas principais propostas são voltadas para as cooperativas, saúde e a classe de taxistas. “O maior problema hoje é a questão da prevenção da saúde e, por isso, pretendo implantar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em cada bairro e propor a carreta da mulher para lugares longínquos, como na área rural, onde elas não têm acesso aos exames preventivos. Pretendo também vindicar ao prefeito a extensão das escolas e creches em tempo integral”, declarou.

Para o ensino médio, Neder pretende retornar com o ensino técnico, como era há algumas décadas, quando o estudante, ao concluir o terceiro ano, já podia ingressar no mercado de trabalho, escolhendo uma formação de um nível técnico em diferentes áreas.

Projeto para adolescentes

Além das escolas em tempo integral, o candidato também planeja reativar a Secretaria de Juventude, de Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Manaus. “Através dessa área, a gente tira os nossos filhos do mundo das drogas, por estarem ociosos em casa, sem se desenvolverem. Dentro desse campo, vamos retornar com a copa dos bairros e também reformar todos esses centros de esportes na cidade, abandonados pelo poder público”, contou

Na mobilidade urbana, o candidato destacou que planeja implantar um novo projeto com a participação da população, criando um comitê para analisar todos os tipos de transportes, fiscalizar o cumprimento de obras e realizar mais campanhas de educação no trânsito.

