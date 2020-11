Nos últimos dias de campanha, Nicolau reforça propostas

Nicolau falou sobre a importância de criar mecanismos para facilitar a criação de novas empresas | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), usou o período de campanha eleitoral para destacar suas propostas e planejamentos que, devem ser colocados em prática caso seja eleito no próximo ano.



No debate da última quinta-feira (12), Nicolau falou sobre a importância de criar mecanismos para facilitar a criação de novas empresas e, por consequência, a geração de empregos, principalmente para o pós-pandemia. Entre as ações estão a redução de prazos para a análise de licenças, desburocratizando a prefeitura, e a criação da Licença Provisória Automática, estimulando o início das ações dos empreendedores.

Para a saúde, o candidato propõe a construção de um Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas. Com 150 leitos e capacidade para realizar até 1.500 cirurgias por mês, a expectativa é que funcione em um terreno entre a Avenida das Torres e a Avenida das Flores, contemplando o fluxo de pessoas na Zona Norte e Leste de Manaus, duas das zonas mais populosas da cidade. A previsão é de 180 dias para a unidade ter suas obras concluídas e começar a funcionar.

“Os adversários dizem que 180 dias é pouco tempo para construir um hospital. Mas pra quem está na fila há anos esperando por uma cirurgia, 180 dias é muito tempo. Vamos trabalhar a partir do primeiro dia de mandato para entregar o hospital que vai cumprir um papel importante para ajudar as pessoas da nossa cidade a ter uma saúde mais digna”, afirmou o postulante.

Sobre o transporte público, Nicolau deu mais detalhes a respeito do Passe Livre Estudantil, que pretende implantar na prefeitura. O projeto será nos mesmos moldes do realizado em Recife (PE) e vai oportunizar a estudantes da rede pública de ensino o acesso gratuito ao transporte coletivo.

“Vamos trazer todos os bons projetos. O Passe Livre Estudantil já é feito em Recife. Quem estiver na escola pública municipal, frequentando as aulas, vai poder, sim, andar de graça nos ônibus de Manaus, durante o horário escolar”, assegurou.

O transporte público será uma das prioridades da gestão de Ricardo Nicolau. As empresas de ônibus serão obrigadas a cumprir o que está estabelecido em contrato e a renovar a frota. Por outro lado, a prefeitura vai executar um amplo projeto para pavimentar as ruas, melhorar a sinalização das vias e aumentar a fiscalização no trânsito.

Ainda no debate, Ricardo Nicolau falou como a prefeitura pode colaborar com a segurança pública, tema normalmente atribuído ao governo do Estado. O candidato apresentou ações concretas como a criação da Secretaria Municipal de Segurança, o concurso público para a Guarda Municipal, que será treinada e armada, além de um sistema de tecnologia para monitorar os ônibus na cidade, onde diariamente acontecem dezenas de assaltos.

“Também vamos contratar policiais militares para ajudar nas patrulhas comunitárias em seus dias de folga. Isso já acontece em outras cidades”, completou.

Nas considerações finais, Ricardo Nicolau resumiu o tom da sua campanha, que apresentou sua trajetória na gestão pública, na gestão privada, e priorizou a apresentação de projetos e propostas para Manaus.

“Tivemos a oportunidade de mostrar a nossa história, de independência, e construída ao lado do meu pai, dr. Luiz Fernando, com muito trabalho. Tenho experiência como vereador, deputado e gestor empresarial. Vamos fazer uma gestão com planejamento e resultados, trabalhando muito pela Manaus que acreditamos e votando no 55”, finalizou Ricardo Nicolau.

