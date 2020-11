Em votação, Romero pede que eleitores analisem propostas

| Foto: Antônio Pereira

Romero Reis



Manaus - O candidato a prefeito pela chapa "Manaus tem Pressa", Romero Reis (Novo), registrou seu voto na manhã deste domingo (15), na Escola Estadual Gonçalves Dias, no bairro Dom Pedro I, Zona Centro-Oeste de Manaus.



Romero chegou no local de votação em sua moto esportiva, acompanhado da esposa Nádia Reis na garupa, e dos amigos do clube de motociclistas Bodes do Asfalto, com quem costuma passear aos fins de semana.

Romero defendeu o voto limpo e consciente e ressaltou a importância do processo democrático nessas eleições. Ao mesmo tempo pediu que as pessoas, ao escolherem seus candidatos, tenham consciência para avaliar quem apresentou propostas coerentes e possíveis de se cumprir.

“Quero ver Manaus inseridas entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar e a gente só vai conseguir isso com trabalho sério, não tem almoço grátis! Todos os dias você tem que fazer o processo avançar. Nunca o interesse individual tem que estar acima do interesse coletivo. Quando isso é invertido, a conta vem. E vem sob o aspecto da miséria que está na periferia, vem na conta do esgoto, da merenda escolar que não é servida”, pontuou Romero.

*Com informações da assessoria

