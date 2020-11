Idoso é detido após escrever número de candidato na tela da urna

O eleitor disse que se confundiu e assinalou com a caneta nos quadrados da urna | Foto: Rafael Honorato

São Paulo - Um idoso de 80 anos foi detido na manhã deste domingo (15) após escrever com uma caneta o número do candidato em que votou na tela de uma urna eletrônica. O caso aconteceu em São João das Duas Pontes (SP).

De acordo com a polícia, idoso disse que se confundiu na hora de votar e assinalou com a caneta nos quadrados da urna o número do candidato.

Ele foi levado para a delegacia para fazer o registro e foi liberado. Quem viu a urna escrita foi o eleitor seguinte ao idoso. Segundo os funcionários da Justiça Eleitoral, a urna não precisou ser trocada.

Em Oriente (SP) também houve o mesmo tipo de ato. Um eleitor escreveu com canetinha o número de um candidato na urna. Após denúncia de outro eleitor, o equipamento foi limpo e não precisou ser trocado. O eleitor que rabiscou a urna não foi identificado.

Por causa da pandemia do coronavírus, a Justiça Eleitoral pede para que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação.

Voto na pandemia

- Uso da máscara é obrigatório e os locais de votação terão pontos marcados no chão com distanciamento mínimo de um metro nas filas.

- O documento de identificação deverá ser mostrado aos mesários de longe. Cada eleitor deve levar a sua própria caneta. E álcool gel estará à disposição para higienizar as mãos antes e depois do voto.

- O eleitor deverá entrar na seção eleitoral e se posicionar a um metro de distância do mesário, conforme a marcação no chão.

