‘Quarentão da Zona Norte’ registra intensa movimentação de eleitores

Manaus - Parte dos 10.605 eleitores que votam na escola José Bernardino Lindoso, mais conhecida como “Quarentão da Zona Norte”, situada na avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, escolheram a tarde deste domingo (15), para votar nos candidatos a prefeito e vereador de Manaus. Houve intensa movimentação de eleitores no segundo maior colégio eleitoral, inclusive de idosos.



A aposentada Celina Monteiro dos Santos, de 66 anos, foi uma das pessoas do grupo de risco que não compareceu no horário recomendado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) de 7h às 10h da manhã e preferiu votar a tarde.

“Moto nas proximidades, vim para escola caminhando. A votação foi tranquila, graças a Deus não teve filas. Vim agora pela tarde pois tinha que resolver situações durante a manhã. Espero que quem ganhe para prefeito faça algo bom pelo nosso bairro. Aqui não tem nem ônibus que vai direto para o centro da cidade”, declarou a idosa.

O calor tropical e a intensa movimentação de pessoas foi uma oportunidade de ganhar lucros para os vendedores ambulantes.

“As vendas hoje estão sendo surpreendentes. É a primeira vez que eu vendo água na eleição e estou surpreso pela quantidade de eleitores. Achei que não teria tanta gente devido a pandemia. Durante a manhã haviam muitos idosos. Além de um momento para ganhar dinheiro, também é um momento de reflexão para escolher nossos representantes na Câmara Municipal de Manaus e na Prefeitura”, destacou o vendedor ambulante Ralfy Braga, de 33 anos.

Grande parte dos eleitores foi até o “Quarentão da Zona Norte” por meio do transporte coletivo urbano que hoje é gratuito até as 20h. Eleitores como Margarete Fragoso, de 58 anos, reclamaram da demora dos ônibus.

“Estou há mais de meia hora esperando o ônibus coletivo da linha 049 e nada de passar. Está demorando muito, escolhi votar a tarde por pensar que seria mais rápido”, disse.

A votação na Escola José Bernardino Lindoso segue até as 17h e após a finalização do pleito, o TRE- AM irá iniciar a apuração das 41 vagas para vereador e dos dois nomes escolhidos para disputa de eventual segundo turno, caso nenhum candidato a prefeito alcance 50% mais um dos votos válidos.

