Candidato a vereador é preso por boca de urna no Santo Agostinho

Manaus - Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram a prisão de um candidato a vereador, de 62 anos, neste domingo (15/11), suspeito de realizar boca de urna no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus.

O caso foi registrado na rua Tiradentes, por volta do meio-dia, e o infrator foi conduzido para a Delegacia Geral da Polícia Civil, no Dom Pedro.

A denúncia foi feita através do 190 por duas mulheres. As equipes policiais chegaram ao local e encontraram o homem nas proximidades da Escola Municipal Santo Agostinho. Não foi apreendido nenhum material com o suspeito.

*Com informações da assessoria

