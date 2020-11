Bocas de urna sugerem David e Amazonino no 2º turno

| Foto: Montagem/R7

Manaus – Após o término das votações neste domingo (15), pesquisas de boca de urna com os eleitores manauaras demonstram que Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) devem estar no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Manaus.

A pesquisa Action mostra Amazonino na frente, com 31,1% dos votos, e David logo em seguida com 20,6%.

Amazonino aparece com 31,1% dos votos e David com 20,6% | Foto: Reprodução

Mais cedo, ao votar na Escola Estadual Antônio Lucena Bitencourt, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul de Manaus, David chegou a afirmar que espera realmente enfrentar o concorrente Amazonino no segundo turno.

“Eu espero ir para o segundo turno. Eu espero ir com o Amazonino, com todo respeito a ele. Sem ataques”, declarou o candidato do Avante.

Com os resultados levantados pelas pesquisas de boca de urna até esse momento, o desejo pode se tornar realidade.

