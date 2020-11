Dupla é detida por suspeita de praticar boca de urna na Zona Norte

No entanto, devido a materialidade que estava com eles, os dois foram detidos e apresentados em uma base do TRE | Foto: Divulgação

Manaus - Uma dupla, que não teve a identidade revelada, foi detida na tarde deste domingo (15), por volta das 15h, suspeitos de praticar boca de urna nas proximidades da Escola Municipal Raul de Queiroz Menezes Veiga, na rua Pardal, do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.



De acordo com o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação aconteceu após denúncia anônima informando que uma dupla estaria em um veículo modelo Celta, de cor prata, nas proximidades da escola, induzindo eleitores a votar em um candidato a vereador.

“Fomos até o local indicado na denúncia e realizamos busca no veículo. Encontramos com os dois suspeitos panfletos de um candidato a vereador. Eles foram questionamos sobre a prática ilícita mas não confessaram que estavam fazendo boca de urna. Eles alegaram que trabalhavam para o candidato e que haviam esquecido de tirar os ‘santinhos’ do carro”, explicou o capitão.

No entanto, devido a materialidade que estava com eles, os dois foram detidos e apresentados em uma base do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outra ocorrência

Além da suposta boca de urna, o proprietário de um bar, um funcionário dele e cinco clientes foram detidos na avenida Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, por desobedecer a ordem da Justiça Eleitoral que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas no período entre 22h de sábado (14) e 18h de domingo (15).

As sete pessoas foram apresentadas no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

