Após ausência em debates, Amazonino não comparece a comitê de vitória

Manaus - Após ausência em debates eleitorais, o candidato Amazonino Mendes (Podemos) também não irá comparecer ao encontro de correligionários e apoiadores, que já estão reunidos no comitê Central do Podemos, na rua Galícia, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, para acompanhar o resultado do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Manaus. O vice do candidato, Wilker Barreto, é o único que está no local.

Segundo a assessoria do candidato, Amazonino vai acompanhar o resultado em sua residência, com a família. Ao final da apuração, deverá fazer um pronunciamento através das suas redes sociais, apresentando um balanço da eleição e a sua análise.

O vice, Wilker Barreto, foi o responsável por falar pelo candidato e sobre como estão as expectativas para a apuração dos votos, que estava programada para começar a partir das 18h de hoje (15).

"Estamos com uma boa expectativa. Ao longo do primeiro turno nós sentimos a receptividade das pessoas para com Amazonino e para comigo. Tenho certeza que esta eleição será eleição em que o povo irá ponderar pela experiência. Em 2018 nós tivemos o exemplo da aventura das eleições que custaram muito caro para o Amazonas", afirmou Wilker.

De acordo com o vice, Amazonino é o candidato que possui um conjunto de experiências para conduzir a Prefeitura em um momento de dificuldade. "A prefeitura está enfrentando uma pandemia. Nós estamos com muita esperança de um bom primeiro turno e vamos ao segundo muito confiantes e entendemos que Manaus não irá apostar mais em uma aventura", declarou.

Pesquisas de boca de urna já apontam um possível segundo turno entre Amazonino e David Almeida (Avante). Wilker espera que ele e o ex-governador consigam uma boa vantagem em cima do segundo candidato.

"Eu acredito que vamos acima de 10 pontos e são marcadores importantes. Estamos falando de 11 candidatos e se Deus quiser colocaremos uma boa vantagem em cima do segundo candidato. Mas a campanha do segundo turno é rápida e nós vamos tentar mostrar para Manaus que a melhor opção é experiência de Amazonino " finalizou o vice-candidato.

