Com 98% das urnas apuradas, Amazonino e David vão para segundo turno

Manaus - Com 98% das urnas apuradas, o segundo turno para o cargo de prefeito de Manaus, nas eleições 2020, será disputado entre Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante).

Com disputa acirrada, Amazonino está com 230.738 votos (23,91%) e David está com 215.644 ( 22,35%). Em terceiro ficou Zé Ricardo (PT), com 137.988 votos (14,30%), que não irá para segundo turno.