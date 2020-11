Capitão Carpê é eleito vereador em Manaus

Manaus - O capitão da Polícia Militar, Carpê Andrade (Republicanos), foi eleito como um dos vereadores mais votados nas eleições municipais realizadas neste domingo (15). Apontado como favorito a uma das 41 vagas da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desde o lançamento de sua pré-candidatura, Carpê fechou a campanha com um bom percentual de votos na capital amazonense.

“Quero agradecer a todos os manauaras que saíram hoje de suas casas para exercer o direito de cidadão, contribuindo com a democracia do nosso país, votando nos candidatos a vereadores e prefeitos de Manaus", destacou o Capitão.

Capitão Carpê acrescentou, ainda, que não decepcionará aqueles que votaram nele. "Quero dizer que darei o meu melhor na Câmara Municipal de Manaus, representando a população e buscando melhorias para a vida das pessoas, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, segurança pública e também no esporte e lazer. Eu serei a voz ativa da população em todas as zonas da cidade’’, enfatizou.

Emocionada e feliz pela vitória de Carpê, a dona de casa e mãe do vereador eleito, dona Shirley Veras, ressaltou a importância dos valores e princípios que passou aos filhos, e disse o que espera do trabalho que será exercido pelo seu filho na Câmara Municipal.

“Sempre fui uma pessoa honesta e, por vezes, anulei minha vida para não passar a perna em ninguém. Esses valores foram transmitidos para os meus filhos, e acredito que o Carpê cumprirá com aquilo que prometeu. O povo por quem ele está lutando é o meu povo! E quero que ele lute pelas pessoas, que seja a voz daqueles que precisam e confiam nele’’, disse dona Shirley.

Projetos

Durante a campanha eleitoral, uma das propostas de Carpê tem como objetivo a reestruturação da Guarda Municipal. A proposta visa a elaboração de um projeto de lei que modifique a estrutura organizacional da Guarda Municipal e a transforme em Guarda Civil Metropolitana, com intuito de viabilizar a utilização de armamento de fogo e de menor potencial ofensivo por esses profissionais.

Além das propostas no campo da Segurança Pública, o capitão da PM também apresentou emendas para a Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Quem é o Capitão Carpê?

Nascido no município de Eirunepé (distante 1.160 km da capital amazonense), Francisco Carpegiane Veras de Andrade, conhecido publicamente como Capitão Carpê, se mudou para Manacapuru com 1 ano de idade. Em 1996 mudou-se para Manaus, junto da mãe e suas cinco irmãs.

Motivado pela mãe, dona Shirlei Veras, Carpê entrou para o quadro da Polícia Militar (PM-AM) no ano de 2009, onde permaneceu por 11 anos. Formou-se em Direito no ano de 2010, e Bacharel em Ciências Militares e Segurança Pública em 2013. Em 2018, ele foi promovido ao posto de Capitão da Polícia Militar.

Ações sociais

Morador do bairro da Compensa, Carpê realizou ações comunitárias esportivas em vários bairros da cidade, além de ter feito inúmeras palestras sobre Segurança Pública, Depressão e Prevenção ao Suicídio.

É responsável pela pioneira ação social “Ainda Não é a Sua Última Viagem”, que faz campanha com distribuição de panfletos e palestras de prevenção ao suicídio na Ponte sobre o Rio Negro, onde, juntamente com seus companheiros da 8a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi responsável por vários resgates e salvamentos de pessoas que tentaram suicídio no local.

*Com informações da assessoria