Resultado das eleições em Humaitá | Foto: Captura de tela/TSE





Humaitá - Com 100% das urnas apuradas, Dedei Lobo (PSC), foi eleito prefeito de Humaitá com 10.417 votos (43,37%). Derrotado por 1.207 votos, atual prefeito Herivaneo Seixas (PL) fica em segundo com 9.210 votos (38,35%).

Na terceira posição ficou Leandro Kairós, com 3.356 votos (13,97%).