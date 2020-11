Resultado das eleições em Alvarães | Foto: Captura de tela/TSE

Alvarães - Com 5.408 votos (60,53%) Lucenildo de Souza (Partido Social Cristão) é eleito prefeito de Alvarães. Em segundo ficou Edy Rubem Tomas Barboza (Republicanos) com 2.914 votos (32,61%) e Mário Tomás Litaiff (Progressistas) em terceiro, com 613 votos (6,86%).

Os três eram os únicos candidatos a prefeito da cidade nas eleições 2020.