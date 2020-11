Primeiro turno ocorreu de forma tranquila, diz Vice-Presidente do TRE

Coletiva de imprensa que ocorreu às 17h no plenário do TRE-AM | Foto: Divulgação/TRE-AM

Manaus - Durante a coletiva de imprensa realizada no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), às 17h, o vice-presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, declara que está feliz e satisfeito com a forma que ocorreu o primeiro turno das eleições.

"Nós levamos a termo e concluímos o primeiro turno dentro do que se pode dizer da mais absoluta tranquilidade, houve alguns eventos que chegaram ao nosso conhecimento, mas foram eventos de pequeno porte [...] O que se via era muita paz, muita ordem, todo mundo se respeitando", declarou Lins.

Ele destacou a pandemia de Covid-19 como um fator que caracteriza as eleições deste ano. "As adversidades existem, não foram poucas, tendo em vista que estávamos lidando com uma situação totalmente nova, que é um pleito sendo realizado em circunstâncias adversas como esta da pandemia".

A juíza do pleito de 2020, Dra. Margareth Hoagen, seguiu com a fala e complementou declarando que o eleitor se comportou de forma tranquila, obedecendo às normas sanitárias.

"O pleito ocorreu de forma tranquila, sem grandes intercorrências, apenas alguns incidentes comuns, como troca de algumas urnas, muito pouca. Mas, de forma geral, o eleitor se comportou de forma tranquila, obedeceu a todas as recomendações sanitárias", declarou.