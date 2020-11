Conheça os 61 prefeitos eleitos no interior do Amazonas

Com 100% das urnas apuradas, confira a lista com os 61 prefeitos eleitos para comandar o executivo municipal das cidades que integram o interior do Amazonas.

Veja a lista completa:

1. Alvarães Lucenildo de Souza Macedo (PSC) – 60,53%

2. Amaturá José Augusto Barrozo Eufrasio (Pros) – 36,22%

3. Anamã Francisco Nunes Bastos (PSC) – 57,36%

4. Anori Reginaldo Nazaré da Costa (Republicanos) – 64,80%

5. Apuí Marcos Antonio Lise (PSC) – 59,04%

6. Atalaia do Norte Denis Paiva (PSC) – 38,71%

7. Autazes Andreson Cavalcante (PSC) – 42,22%

8. Barcelos Edson Mendes (MDB) – 42,09%

9. Barreirinha Glênio Seixas (MDB) – 60,52%

10. Benjamin Constant David Bemerguy (MDB) – 49,22%

11. Beruri Maria Lucir dos Santos de Oliveira – Dona Maria (MDB) – 39,74%

12. Boa Vista do Ramos Eraldo Trindade da Silva (PSC) – 55,49%

13. Boca do Acre Zeca Cruz (PP) – 47,33%

14. Borba Simão Peixoto (PP) – 31,02%

15. Caapiranga Francisco Andrade Braz (PSC) – 65,12%

16. Canutama José Roberto Torres de Pontes (PSC) – 52,12%

17. Carauari Bruno Luis Litaiff Ramalho (MDB) – 60,86%

18. Careiro Natan Macena (Republicanos) – 62,79%

19. Careiro da Várzea Pedro Guedes (PSD) – 40,21%

20. Coari Adail Pinheiro Filho (PP) – 59,28%

21. Codajás Tonho (PP) – 51,40%

22. Eirunepé Raylan Barroso (DEM) – 58,27%

23. Envira Ruan Mattos (PL) – 40,48%

24. Fonte Boa Biquinho (PL) – 41,92%

25. Guajará Ordean (PP) – 51,51%

26. Humaitá Dedei Lobo (PSC) – 43,37%

27. Ipixuna Maria Oliveira (PSDB) – 60,89%

28. Iranduba Augusto Ferraz (Dem) – 41,98%

29. Itacoatiara Mário Abrahim (PSC) – 38,41%

30. Itamarati João Campelo (MDB) – 59,94%

31. Itapiranga Denise Lima (PP) – 53,89%

32. Japurá Professor Vanilso (PSD) – 54,96%

33. Juruá Dr. Júnior (MDB) – 57,58%

34. Jutaí Pedrinho (PDT) – 62,19%

35. Lábrea Gean Barros (MDB) – 74,38%

36. Manacapuru Beto D’Angelo (Republicanos) – 47,73%

37. Manaquiri Jair Souto (MDB) – 56,57%

38. Manicoré Lúcio Flávio (PSD) – 48,39%

39. Maraã Pr. Edir Castelo Branco (Republicanos) – 40,43%

40. Maués Junior Leite (PSC) – 56,99%

41. Nhamundá Marina Pandolfo (PSD) – 48,40%

42. Nova Olinda do Norte Adenilson Reis (MDB) – 56,21%

43. Novo Airão Frederico Júnior (PSC) – 64,51%

44. Novo Aripuanã Jocione Souze (PSDB) – 52,25%

45. Parintins Bi Garcia (Dem) – 65,65%

46. Pauini Renato Afonso (PSD) – 61,11%

47. Presidente Figueiredo Patricia Lopes (MDB) – 27,97%

48. Rio Preto da Eva Anderson Souza (PP) – 70,43%

49. Santa Isabel do Rio Negro Beleza (PP) – 41,16% (sub júdice)

50. Santo Antônio do Içá Ceceu (Republicanos) – 59,42%

51. São Gabriel da Cachoeira Clóvis Curubão (PT) – 50,36%

52. São Paulo de Olivença Gibe (Republicanos) – 48,61%

53. São Sebastião do Uatumã Jander Barreto (Republicanos) – 40,35%

54. Silves Professor Paulino Grana (PSDB) – 41,41%

55. Tabatinga Saul (MDB) – 49,00%

56. Tapauá Gamaliel (PSC) – 53,91%

57. Tefé Nicson Marreira (PTB) – 48,14%

58. Tonantins Sales (Republicanos) – 51,52%

59. Uarini Antonio Uchoa (PSD) – 54,21%

60. Urucará Enrico Falabella (MDB) – 60,65%

61. Urucurituba Sabugo (PT) – 80,23%

