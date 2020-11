No interior do AM, maioria dos prefeitos continua no poder

Coarireelegeu Adail Pinheiro (PP) para um segundo mandato com 59,45% dos votos válidos | Foto: Divulgação

Manaus - Se havia uma onda de renovação política prevista para 2020, ela não soprou na disputa pelas prefeituras do interior do Amazonas. Das 61 cadeiras executivas das cidades do interior, a maior parte, 33 delas, reelegeu para mais quatro anos os atuais gestores. Alguns nomes mais famosos são Adail Pinheiro (PP), que irá gerir Coari e Bi Garcia (DEM), também reeleito, mas em Parintins. No meio do jogo, ainda houve destaque em Presidente Figueiredo, que elegeu sua primeira prefeita mulher, a enfermeira Patrícia Lopes (MDB).



Em algumas cidades, os vices de 2016 é que tomaram à frente da chapa e ganharam neste ano. Um exemplo é Anori, que elegeu o ex-vice prefeito (2016-2020) Regis Nazaré (Republicanos) para o Poder Executivo do município. O mesmo aconteceu em Apuí, Marrã, São Sebastião do Uatumã e Silves.

O resultado nas principais cidades

No maior colégio eleitoral do interior do Amazonas, Parintins, o cenário irá continuar o mesmo. Bi Garcia (DEM) foi reeleito para um quarto mandato na cidade. O futuro prefeito, que iniciou a vida política como vereador do município, aos 25 anos, comemorou a vitória no Facebook. "Obrigado, Parintins, pelos votos de confiança", escreveu.

Em outro municípios, a tendência política foi manter os atuais prefeitos que tentaram reeleição. Coari reelegeu Adail Pinheiro (PP) para um segundo mandato com 59,45% dos votos válidos. A vitória já era esperada, dado o alto índice de aprovação do candidato, mas também pelo poder político que sua família possui no Estado. A irmã dele, Mayara Pinheiro (PP), é deputada estadual, e o pai, Adail Pinheiro, foi prefeito de Coari antes de ser condenado a 57 anos de prisão após ser citado na Operação Vortex, que investigava crimes de corrupção.



Em Manacapuru, o atual prefeito também foi eleito para mais quatro anos. Beto D Angelo recebeu 25.476 votos (47,71%), o que lhe garantiu a vaga desejada. Seu principal adversário, Angelus Cruz Figueira (PSC) ficou em segundo lugar com 22.365 votos (41,88%).

Em Itacoatiara, o deputado estadual Mário Abrahim (PSC) foi eleito para a prefeitura até 2024. Abrahim já havia tentado ocupar o cargo em 2016, mas sem sucesso. Na eleição deste ano, ele ganhou com 38,41%.

Outras duas grandes cidades que viram candidatos à prefeitura reeleitos foram as de Rio Preto da Eva e Tabatinga. A primeira garantiu mais quatro anos de poder à Anderson Sousa (PP), e a segunda, à Saul (MDB). O primeiro recebeu 9.281 votos (70,43%), e o segundo, 13.068 (49%).

Prefeitas no Amazonas

Neste ano, Presidente Figueiredo entrou para a lista dos municípios que elegeram prefeitas mulheres. A enfermeira Patrícia Lopes (MDB) ganhou com 5.134 (27,97%) dos votos válidos. Seu principal concorrente chegou a 4.582 votos (24,96%), mas não levou.

A agora prefeita do município de Presidente Figueiredo ainda não se manifestou sobre a vitória, mas em sua última publicação no Facebook realizada um dia antes da eleição, ela agradeceu pela experiência na corrida eleitoral.

'Agradeço a Deus por ter me conduzido nesta campanha ao lado de tanta gente querida, visitando cada canto desse município, entendendo a necessidade de cada um e construindo um plano de governo participativo. Obrigada você que nos recebeu e que acredita que podemos sim ter um município melhor, mais justo e igualitário. Nossa campanha já é vitoriosa, amanhã [domingo] só concretizaremos a nossa mudança", escreveu.

Outras três prefeitas do Amazonas ganharam o pleito deste ano, garantindo assim um segundo mandato. São elas, Maria Oliveira (PSDB), com 60,89%, em Ipixuna; Dona Maria (MDB), com 39,74% em Beruri; e Marina Pandolfo (PSD), com 48,40%, em Nhamundá.

Reviravolta em Tefé

Uma disputa que surpreendeu foi a da prefeitura de Tefé. O racha era entre o atual prefeito Normando Bessa (PP) e o seu derrotado em 2016, Nicson Marreira (PTB). Esse último ganhou 16.349 votos (48,14%), já seu rival, perdeu com 13.897 (40,92%).

Pesquisas feitas no município garantiam, com folga a vitória que daria mais quatro anos à Normando Bessa (PP), como é o caso da realizada pelo Instituto de Pesquisa do Norte. Se se completasse a previsão, o atual prefeito ganharia com 39% dos votos, contra 30% para candidato Nicson Marreira (PTB), o candidato que levou as eleições deste ano.

Confira todos os resultados das prefeituras do interior:

Alvarães Lucenildo de Souza Macedo (PSC) – 60,53%; Amaturá José Augusto Barrozo Eufrasio () – 36,22%; Anamã Francisco Nunes Bastos (PSC) – 57,36%; Anori Reginaldo Nazaré da Costa (Republicanos) – 64,80%; Apuí Marcos Antonio Lise (PSC) – 59,04%; Atalaia do Norte Denis Paiva (PSC) – 38,71%; Autazes Andreson Cavalcante (PSC) – 42,22%; Barcelos Edson Mendes (MDB) – 42,09%; Barreirinha Glênio Seixas (MDB) – 60,52%; Benjamin Constant David Bemerguy (MDB) – 49,22%; Beruri Maria Lucir dos Santos de Oliveira – Dona Maria (MDB) – 39,74%; Boa Vista do Ramos Eraldo Trindade da Silva (PSC) – 55,49%; Boca do Acre Zeca Cruz (PP) – 47,33%; Borba Simão Peixoto (PP) – 31,02%; Caapiranga Francisco Andrade Braz (PSC) – 65,12%; Canutama José Roberto Torres de Pontes (PSC) – 52,12%; Carauari Bruno Luis Litaiff Ramalho (MDB) – 60,86%; Careiro Natan Macena (Republicanos) – 62,79%; Careiro da Várzea Pedro Guedes (PSD) – 40,21%; Coari Adail Pinheiro Filho (PP) – 59,28%; Codajás Tonho (PP) – 51,40%; Eirunepé Raylan Barroso (DEM) – 58,27%; Envira Ruan Mattos (PL) – 40,48%; Fonte Boa Biquinho (PL) – 41,92%; Guajará Ordean (PP) – 51,51%; Humaitá Dedei Lobo (PSC) – 43,37%; pixuna Maria Oliveira (PSDB) – 60,89%; Iranduba Augusto Ferraz (Dem) – 41,98%; Itacoatiara Mário Abrahim (PSC) – 38,41%; Itamarati João Campelo (MDB) – 59,94%; Itapiranga Denise Lima (PP) – 53,89%; Japurá Professor Vanilso (PSD) – 54,96%; Juruá Dr. Júnior (MDB) – 57,58%; Jutaí Pedrinho (PDT) – 62,19%; Lábrea Gean Barros (MDB) – 74,38%; Manacapuru Beto D’Angelo (Republicanos) – 47,73%; Manaquiri Jair Souto (MDB) – 56,57%; Manicoré Lúcio Flávio (PSD) – 48,39%; Maraã Pr. Edir Castelo Branco (Republicanos) – 40,43%; Maués Junior Leite (PSC) – 56,99%; Nhamundá Marina Pandolfo (PSD) – 48,40%; Nova Olinda do Norte Adenilson Reis (MDB) – 56,21%; Novo Airão Frederico Júnior (PSC) – 64,51%; Novo Aripuanã Jocione Souze (PSDB) – 52,25%; Parintins Bi Garcia (Dem) – 65,65%; Pauini Renato Afonso (PSD) – 61,11%; Presidente Figueiredo Patricia Lopes (MDB) – 27,97%; Preto da Eva Anderson Souza (PP) – 70,43%; Santa Isabel do Rio Negro Beleza (PP) – 41,16% (sub júdice); Santo Antônio do Içá Ceceu (Republicanos) – 59,42%; São Gabriel da Cachoeira Clóvis Curubão (PT) – 50,36%; São Paulo de Olivença Gibe (Republicanos) – 48,61%; São Sebastião do Uatumã Jander Barreto (Republicanos) – 40,35%; Silves Professor Paulino Grana (PSDB) – 41,41%; Tabatinga Saul (MDB) – 49,00%; Tapauá Gamaliel (PSC) – 53,91%; Tefé Nicson Marreira (PTB) – 48,14%; Tonantins Sales (Republicanos) – 51,52%; Uarini Antonio Uchoa (PSD) – 54,21%; Urucará Enrico Falabella (MDB) – 60,65%; Urucurituba Sabugo (PT) – 80,23%.

Leia mais:

Com 25 vereadores novatos, CMM tem mais de 60% de renovação

Com mais de 218 mil votos, David segue para o 2°turno contra Amazonino