Eleições 2020: Irmãos Bemerguy são reeleitos no Alto Solimões

Em outubro deste ano, Saul e David foram destaques como gestores municipais | Foto: divulgação

Os irmãos David Bemerguy (MDB) e Saul Bemerguy (MDB) foram reeleitos como prefeitos em Benjamin Constant e Tabatinga, respectivamente. Com uma votação expressiva, David recebeu 49,22% dos votos (8.231). Saul foi o primeiro prefeito reeleito da história de Tabatinga, com 49% dos votos (13.068). Ambos repetiram as chapas vencedoras das últimas eleições. David com o vice Sebastião Dias e Saul com o vice Plínio Cruz.

Em outubro deste ano, Saul e David foram destaques como gestores municipais, ao receberem selo e diploma do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE). Os selos foram entregues a gestores que se destacaram apresentando os melhores índices de desempenho, eficiência, efetividade e transparência na administração das contas públicas.

Sobre David Bemerguy

David Bemerguy é o atual prefeito de Benjamin Constant. Foi eleito em 2016, com 63,08% (9.694) dos votos. Nestas eleições, ele concorreu pela Coligação A Reconstrução Tem que Continuar, composta por MDB, PL, Progressistas E PT.

“Sempre estive determinado a lutar por fazer uma nova política em Benjamin Constant, respeitando o ser humano e cuidando das pessoas. Foi assim durante esses quatro anos. Esse resultado nos mostra que sempre estivemos no caminho certo”, afirmou o prefeito reeleito.

Sobre Saul Bemerguy

Saul Bemerguy fez história em Tabatinga. Em 2016, foi eleito com 42,79% (9.908) dos votos. Neste ano, Saul se tornou o primeiro prefeito reeleito no município. Saul integra a Coligação A Ordem É Avançar, composta por MDB, Republicanos, Avante, Podemos, Pros, Cidadania e Partido Liberal.

“Quando fui eleito, em 2016, sonhei com uma Tabatinga próspera e justa para todos. Trabalhei exaustivamente para trazer mais saúde e educação para o meu povo, construindo escolas e UBS, e concretando mais de 30 quilômetros das ruas de Tabatinga”, declarou Saul.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Campanha para segundo turno já começa hoje, a partir das 17h em Manaus

'O povo venceu', declara Tatinha Lopes, vereador eleito em Iranduba