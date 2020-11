David e Rotta lamentam morte de ex-deputado, Fernando Nicolau

Com profundo pesar, os candidatos emitiram nota oficial lamentando a morte do fundador e patriarca do grupo | Foto: Divulgação

Manaus - Os candidatos à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas) lamentam e manifestam profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Luiz Fernando Sarmento Nicolau, pai do deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), nesta segunda-feira (16).



O médico neurocirurgião, empresário e ex-deputado estadual Luiz Fernando Nicolau, faleceu nesta segunda-feira (16) aos 74 anos.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Grupo Samel, mas a causa da morte não foi divulgada.

Com profundo pesar, os candidatos emitiram nota oficial lamentando a morte do fundador e patriarca do grupo.

"Nesse momento de dor, nos lembramos do seu legado de honestidade, honradez e muita simplicidade tanto com os pacientes quanto com os colaboradores. Em nome de todo nosso quadro social e de colaboradores, nos reunimos em oração, neste momento de profunda dor, pela sua passagem", diz trecho da nota.

Luiz Fernando Nicolau deixa sete filhos, entre eles, o deputado estadual Ricardo Nicolau e o vereador Hiram Nicolau. Ele tem oito netos.

David e Marcos Rotta também se solidarizam com o deputado Ricardo Nicolau e seus familiares e amigos, neste momento de profunda tristeza e rogam a Deus, para que, em sua infinita bondade conforte os corações de todos.

