Barroso fala sobre atraso na divulgação dos resultados das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, fala hoje (16) sobre o resultado do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Barroso deve falar sobre o fluxo de apuração e o processamento do grande volume de dados feito pelo TSE para informar o resultado das eleições.

