Morre ex-deputado Luiz Fernando Nicolau aos 74 anos

Manaus - Aos 74 anos de idade e com uma extensa carreira médica e política, o ex-deputado Luiz Fernando Nicolau morreu em Manaus, na tarde desta segunda-feira (16), vítima de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) seguido de parada cardiorrespiratória, após complicações derivadas da Covid-19.

O neurocirurgião e empresário que era carioca, teve uma bela e expressiva carreira no Amazonas, atuando como médico e político do Estado. Em 1986 foi eleito deputado estadual, foi vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte, entre 1987 e 1988, e presidente em 1988. Foi ainda secretário de Saúde do Amazonas e deputado Federal atuante em prol dos interesses dos amazonenses. Trabalhou por mais de 40 anos pela saúde no Amazonas, com destaque à criação e direção da empresa Samel e do Instituto Pró-Saúde, além de ter composto, como deputado, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde está sendo velado.

Ao referir-se ao pai, o deputado Ricardo Nicolau que foi candidato a prefeito de Manaus no primeiro turno das eleições, disse que era profunda tristeza e pesar que compartilhava a notícia do falecimento do seu querido pai, amigo e maior inspiração. " Um homem íntegro, humano, que lutou por grandes causas, sempre ajudando o próximo, um sentimento que vou carregar para sempre na minha vida".

Ricardo Nicolau não deixou de citar o pai como exemplo. " Dr. Luiz Fernando foi um pai exemplar, grande profissional e político honrado. Certamente foi a 'pessoa física' que mais trabalhou pela saúde das pessoas e mais ajudou a salvar vidas em nossa cidade e no interior. Lembro da minha infância com ele cuidando dos pacientes no antigo Hospital dos Acidentados, onde tudo começou há mais de 40 anos. A gratidão por tudo que aprendi e vivi ao seu lado será eterna. Neste momento é impossível mensurar a dor que sentimos por sua partida, mas sabemos do nosso compromisso de seguir com sua missão de cuidar das pessoas. Eu e minha família manteremos viva sua memória e seu legado com a certeza de que meu pai está com Deus olhando por seus filhos e netos".

Além de pai do deputado Ricardo Nicolau (PSD), do vereador Hiram Nicolau (PSD), Luiz Fernando tinha mais cinco filhos. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em 1973. Três anos depois, já pós-graduado em administração hospitalar, fundou o Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, no Centro de Manaus, e em 1979, passou a ocupar também o cargo de diretor-presidente da Clínica Samel, atualmente uma das maiores redes hospitalares do Estado, administrada pela família.

Em 1986, Luiz Fernando Nicolau elegeu-se deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), hoje Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Entre 1987 e 1988 foi vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte e, posteriormente, presidente, em 1988. Ainda no mesmo ano, Nicolau licenciou-se do cargo no Legislativo e iniciou a gestão da Secretaria de Saúde, durante o governo de Amazonino Mendes. Ficou no cargo apenas por um ano, até reassumir seu mandato como deputado.

Durante as eleições de 1990, Luiz Fernando se reelegeu deputado estadual e após quatro anos foi eleito o segundo deputado federal mais votado, com 68.614 votos. Reelegeu-se para mais um mandato, em 1998. Após dois anos, o deputado lançou a candidatura do filho Ricardo Nicolau a vereador em Manaus, consagrando sua eleição.

Outras figuras políticas manauaras como o prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), o governador Wilson Lima (PSC) e o candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) também lamentaram e demonstraram pesar pela morte do médico e ex-deputado.

Para expressar o reconhecimento de Manaus com um de seus benfeitores, o prefeito declarou luto oficial na capital. "Fico triste, demasiadamente, em saber que esse vírus terrível segue nos tirando pessoas tão queridas. Perdemos um grande profissional da saúde, um empresário visionário e um político atencioso, que buscou garantir, em tudo o que fez, sobretudo, o bem-estar da população manauara", afirmou Arthur Neto.

O Governo do Amazonas manifestou pesar pelo falecimento do médico e ex-deputado, salientando sua trajetória no parlamento. "Luiz Fernando Nicolau prestou sua contribuição ao Amazonas no período em que foi secretário estadual de Saúde. Ele se destacou, ainda, na gestão de empreendimentos privados voltados à assistência. O Governo do Estado reconhece a contribuição de Nicolau para o Amazonas, durante os anos em que se dedicou à vida pública, e presta condolências aos familiares e amigos".

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e a Câmara Municipal também lamentaram a morte do médico e político e se solidarizaram aos familiares e amigos, pelo momento de luto e perda irreparável na cidade.

