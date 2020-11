José Ricardo diz que não apoiará candidatos no 2º turno em Manaus

O deputado federal afirmou que continuará lutando pela cidade e buscando recursos para investir na capital amazonense enquanto estiver no Congresso Nacional, representando o povo da Amazônia. | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado federal José Ricardo (PT) que ficou em 3º lugar na preferências dos eleitores no 1º turno para Prefeitura de Manaus, disse nesta terça-feira (17), por meio de suas redes sociais, que se manterá neutro nas eleições de 2º turno e não oferecerá apoio a nenhum dos dois candidatos que disputam a eleição: Amazonino Mendes (Podemos) ou David Almeida ( Avante).



“Gostaria de agradecer os quase 140 mil votos que recebi para prefeito de Manaus para as eleições no primeiro turno […] agora no segundo turno os candidatos representam grupos que deixaram Manaus cheia de problemas. Por essa razão eu não estarei apoiando nenhum dos candidatos”, afirmou Zé Ricardo.

O deputado federal afirmou que continuará lutando pela cidade e buscando recursos para investir na capital amazonense enquanto estiver no Congresso Nacional, representando o povo da Amazônia.

Veja a live de José Ricardo no facebook: